Заммэра Москвы оценил, какие разрушения принес ураган

Заммэра Москвы Бирюков: больше 300 авто повреждено из-за урагана
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Петр Бирюков сообщил, что более 300 автомобилей повреждено в Москве из-за упавших деревьев
Петр Бирюков сообщил, что более 300 автомобилей повреждено в Москве из-за упавших деревьев Фото:
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Москву накрыли смерч и «мегаливень»

В Москве в результате сильного ветра повреждено более 300 автомобилей, также упало более 700 деревьев. Об этом сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков. По его словам, серьезных подтоплений в столице удалось избежать.

«Более 300 автомобилей повреждено в Москве во время непогоды, от ветра упали более 700 деревьев», — сообщил Бирюков в беседе с РИА Новости. По его словам, подтоплений в городе не обнаружено.

Он отметил, что московские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме. Бирюков добавил, что не было отключений потребителей.

В Москве 20 июня начался ураган. Синоптики ранее предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. Два человека погибли из-за обрушений деревьев. В результате ураганного ветра в городе пострадали 10 человек, передает деловое издание «Взгляд».

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В Москве в результате сильного ветра повреждено более 300 автомобилей, также упало более 700 деревьев. Об этом сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков. По его словам, серьезных подтоплений в столице удалось избежать. «Более 300 автомобилей повреждено в Москве во время непогоды, от ветра упали более 700 деревьев», — сообщил Бирюков в беседе с РИА Новости. По его словам, подтоплений в городе не обнаружено. Он отметил, что московские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме. Бирюков добавил, что не было отключений потребителей. В Москве 20 июня начался ураган. Синоптики ранее предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. Два человека погибли из-за обрушений деревьев. В результате ураганного ветра в городе пострадали 10 человек, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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