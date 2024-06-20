Заммэра Москвы оценил, какие разрушения принес ураган

В Москве в результате сильного ветра повреждено более 300 автомобилей, также упало более 700 деревьев. Об этом сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков. По его словам, серьезных подтоплений в столице удалось избежать.
«Более 300 автомобилей повреждено в Москве во время непогоды, от ветра упали более 700 деревьев», — сообщил Бирюков в беседе с РИА Новости. По его словам, подтоплений в городе не обнаружено.
Он отметил, что московские системы жизнеобеспечения в Москве работают в штатном режиме. Бирюков добавил, что не было отключений потребителей.
В Москве 20 июня начался ураган. Синоптики ранее предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. Два человека погибли из-за обрушений деревьев. В результате ураганного ветра в городе пострадали 10 человек, передает деловое издание «Взгляд».
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