В Москве увеличилось количество погибших из-за урагана

В Москве погибли два человека из-за урагана (архивное фото)
новость из сюжетаМоскву накрыли смерч и «мегаливень»
В Москве из-за урагана погиб второй человек. Об этом сообщил источник.
«Из-за непогоды в Москве погиб второй человек — на него обрушились строительные леса», — пиет РЕН ТВ со ссылкой на источник. ЧП произошло в Басманном районе.
Ранее сообщалось об одном погибшем, его придавило деревом. Мужчина скончался до приезда скорой.
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