В Москве увеличилось количество погибших из-за урагана

РЕН ТВ: в Москве погиб второй человек из-за урагана
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Упавшие деревья после урагана. Тюмень, ураган, штормовое предупреждение, шторм, упавшее дерево, дерево упало на машину
В Москве погибли два человека из-за урагана (архивное фото) Фото:
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В Москве из-за урагана погиб второй человек. Об этом сообщил источник.

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«Из-за непогоды в Москве погиб второй человек — на него обрушились строительные леса», — пиет РЕН ТВ со ссылкой на источник. ЧП произошло в Басманном районе.

Ранее сообщалось об одном погибшем, его придавило деревом. Мужчина скончался до приезда скорой.

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В Москве из-за урагана погиб второй человек. Об этом сообщил источник. «Из-за непогоды в Москве погиб второй человек — на него обрушились строительные леса», — пиет РЕН ТВ со ссылкой на источник. ЧП произошло в Басманном районе. Ранее сообщалось об одном погибшем, его придавило деревом. Мужчина скончался до приезда скорой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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