Путин обозначил единственное условие для переговоров с Украиной

Владимир Путин заявил о готовности РФ провести переговоры с Киевом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия может провести переговоры с Украиной только на базе тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках диалога в Стамбуле и Минске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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