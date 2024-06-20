Путин обозначил единственное условие для переговоров с Украиной

Путин: РФ продолжит переговоры с Украиной на базе прошлых договоренностей

20 июня 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил о готовности РФ провести переговоры с Киевом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия может провести переговоры с Украиной только на базе тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках диалога в Стамбуле и Минске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия может провести переговоры с Украиной только на базе тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках диалога в Стамбуле и Минске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Его слова передает корреспондент URA.RU.