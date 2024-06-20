Путин обозначил единственное условие для переговоров с Украиной

Путин: РФ продолжит переговоры с Украиной на базе прошлых договоренностей
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил о готовности РФ провести переговоры с Киевом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия может провести переговоры с Украиной только на базе тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках диалога в Стамбуле и Минске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Россия может провести переговоры с Украиной только на базе тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках диалога в Стамбуле и Минске. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия готова продолжать диалог с украинской стороной на базе Стамбула и Минска», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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