«Госслужба» раскрыла причину увольнения замминистра Иванова из Минобороны

Тимур Иванов уволен из-за утраты доверия
новость из сюжетаЗамглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке
Замминистра обороны Тимур Иванов уволен из-за утраты доверия. Об этом следует из реестра, уволенных по данной причине.
Основанием для увольнения послужил пункт 1.1 части 1 статьи 37 закона о госслужбе, который предусматривает увольнение за утрату доверия. Реестр опубликован на официальном сайте «Госслужба».
Ранее Иванову продлили арест из-за взятки, передает деловое издание «Взгляд». Его адвокат сообщил об увольнении из военного ведомства, отметив, что это не связано с делом.
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