«Госслужба» раскрыла причину увольнения замминистра Иванова из Минобороны

«Госслужба»: Иванова уволили из Минобороны из-за утраты доверия
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Тимур Иванов уволен из-за утраты доверия
Тимур Иванов уволен из-за утраты доверия Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Замминистра обороны Тимур Иванов уволен из-за утраты доверия. Об этом следует из реестра, уволенных по данной причине. 

Основанием для увольнения послужил пункт 1.1 части 1 статьи 37 закона о госслужбе, который предусматривает увольнение за утрату доверия. Реестр опубликован на официальном сайте «Госслужба». 

Ранее Иванову продлили арест из-за взятки, передает деловое издание «Взгляд». Его адвокат сообщил об увольнении из военного ведомства, отметив, что это не связано с делом. 

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Замминистра обороны Тимур Иванов уволен из-за утраты доверия. Об этом следует из реестра, уволенных по данной причине.  Основанием для увольнения послужил пункт 1.1 части 1 статьи 37 закона о госслужбе, который предусматривает увольнение за утрату доверия. Реестр опубликован на официальном сайте «Госслужба».  Ранее Иванову продлили арест из-за взятки, передает деловое издание «Взгляд». Его адвокат сообщил об увольнении из военного ведомства, отметив, что это не связано с делом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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