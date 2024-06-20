В Свердловской области потушен последний лесной пожар

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Борьбе с лесными пожарами власти уделяют особое внимание
Борьбе с лесными пожарами власти уделяют особое внимание Фото:

В Свердловской области ликвидировано последнее возгорание в лесополосе. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

«Последний пожар ликвидирован в Махневском городскому округе. Его площадь составила 8,1 га», — поделились в ведомстве.

Весной губернатор Евгений Куйвашев на совещании с мэрами делал особый акцент на подготовке к пожароопасному сезону. Его внимание к этому вопросу обусловлено происшествиями прошлого года, из-за которых область потеряла до десяти миллиардов рублей.

Накануне собственную статистику давало уральское полпредство президента. По данным окружных властей, в сравнении с прошлым годом в 2024-м в УрФО зафиксировано на 1728 пожаров меньше.

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В Свердловской области ликвидировано последнее возгорание в лесополосе. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона. «Последний пожар ликвидирован в Махневском городскому округе. Его площадь составила 8,1 га», — поделились в ведомстве. Весной губернатор Евгений Куйвашев на совещании с мэрами делал особый акцент на подготовке к пожароопасному сезону. Его внимание к этому вопросу обусловлено происшествиями прошлого года, из-за которых область потеряла до десяти миллиардов рублей. Накануне собственную статистику давало уральское полпредство президента. По данным окружных властей, в сравнении с прошлым годом в 2024-м в УрФО зафиксировано на 1728 пожаров меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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