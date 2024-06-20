В Свердловской области потушен последний лесной пожар

В Свердловской области ликвидировано последнее возгорание в лесополосе. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.
«Последний пожар ликвидирован в Махневском городскому округе. Его площадь составила 8,1 га», — поделились в ведомстве.
Весной губернатор Евгений Куйвашев на совещании с мэрами делал особый акцент на подготовке к пожароопасному сезону. Его внимание к этому вопросу обусловлено происшествиями прошлого года, из-за которых область потеряла до десяти миллиардов рублей.
Накануне собственную статистику давало уральское полпредство президента. По данным окружных властей, в сравнении с прошлым годом в 2024-м в УрФО зафиксировано на 1728 пожаров меньше.
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