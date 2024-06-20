Силовики задержали главу WorldSkills Russia

20 июня 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Гендиректора «Вордскиллс Россия» Роберта Уразова задержали по подозрению в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей Агентства развития профессий и навыков WorldSkills Russia — генерального директора Роберта Уразова и главу аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Информацию об этом предоставили источники, близкие к делу. «Уразова и Мухаметзянова подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере по статье 159 части 4 УК РФ. За такое преступление законодательство предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы», — передает РБК, ссылаясь на источники. Пресс-служба Агентства развития профессий и навыков подтвердила факт ареста своего генерального директора. Представители агентства в беседе с РБК заявили, что в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей Агентства развития профессий и навыков WorldSkills Russia — генерального директора Роберта Уразова и главу аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Информацию об этом предоставили источники, близкие к делу. «Уразова и Мухаметзянова подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере по статье 159 части 4 УК РФ. За такое преступление законодательство предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы», — передает РБК, ссылаясь на источники. Пресс-служба Агентства развития профессий и навыков подтвердила факт ареста своего генерального директора. Представители агентства в беседе с РБК заявили, что в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию.