Силовики задержали главу WorldSkills Russia

Сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей Агентства развития профессий и навыков WorldSkills Russia — генерального директора Роберта Уразова и главу аппарата агентства Данира Мухаметзянова. Информацию об этом предоставили источники, близкие к делу.
«Уразова и Мухаметзянова подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере по статье 159 части 4 УК РФ. За такое преступление законодательство предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы», — передает РБК, ссылаясь на источники.
Пресс-служба Агентства развития профессий и навыков подтвердила факт ареста своего генерального директора. Представители агентства в беседе с РБК заявили, что в курсе сложившейся ситуации и готовы оказывать помощь и содействие правоохранительным органам и следствию.
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