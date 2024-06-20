Хуситы установили взрывчатку на борту атакованного ими судна Tutor

После атаки балкера Tutor беспилотным катером, йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» смогли установить и привести в действие взрывчатку на борту судна. Об этом рассказал лидер движения Абдель Малик аль-Хуси.
«Одним из наиболее заметных событий является потопление судна Tutor в результате качественной операции военно-морских сил. После того, как судно было подбито беспилотным катером, наши военнослужащие сумели подняться на борт, установить взрывчатку и привести ее в действие», — заявил аль-Хуси во время своего выступления, которое транслировал телеканал Al Masirah, принадлежащий «Ансар Аллах».
Ранее URA.RU сообщало, что в Красном море эвакуировали членов экипажа второго греческого грузового судна Tutor, которое также было атаковано хуситами из этого движения. Поиски еще одного члена экипажа продолжаются. Всего было выведено 21 человек.
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