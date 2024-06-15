Прошла эвакуация с атакованного хуситами судна Tutor

В Красном море был эвакуирован 21 член экипажа второго грузового судна Tutor, которое было атаковано йеменскими хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах». Поиски еще одного члена экипажа продолжаются. Об этом сообщил министр по вопросам трудящихся мигрантов Филиппин Ханс Лео Какдак.
«Сторожевой корабль эвакуировал 21 филиппинского моряка», — передает телеканал ABS-CBN News слова Какдака. Он добавил, что продолжаются поиски еще одного человека, который находился в момент атаки на судно в машинном отделении.
Ранее сообщалось, что хуситы атаковали украинское судно Verbena, оно затонуло в Аденском заливе. Атака произошла из-за нарушения запрета на проход в порты оккупированной Палестины. Военный представитель хуситов Яхьи Сариа отметил, что судно Tutor также подверглось атаке беспилотного катера, дронов и баллистических ракет.
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В Красном море был эвакуирован 21 член экипажа второго грузового судна Tutor, которое было атаковано йеменскими хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах». Поиски еще одного члена экипажа продолжаются. Об этом сообщил министр по вопросам трудящихся мигрантов Филиппин Ханс Лео Какдак. «Сторожевой корабль эвакуировал 21 филиппинского моряка», — передает телеканал ABS-CBN News слова Какдака. Он добавил, что продолжаются поиски еще одного человека, который находился в момент атаки на судно в машинном отделении. Ранее сообщалось, что хуситы атаковали украинское судно Verbena, оно затонуло в Аденском заливе. Атака произошла из-за нарушения запрета на проход в порты оккупированной Палестины. Военный представитель хуситов Яхьи Сариа отметил, что судно Tutor также подверглось атаке беспилотного катера, дронов и баллистических ракет.