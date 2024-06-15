Прошла эвакуация с атакованного хуситами судна Tutor

16 июня 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

На данный момент ищут еще одного члена экипажа, который находился на атакован хуситами судне, заявил Какдак Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Красном море был эвакуирован 21 член экипажа второго грузового судна Tutor, которое было атаковано йеменскими хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах». Поиски еще одного члена экипажа продолжаются. Об этом сообщил министр по вопросам трудящихся мигрантов Филиппин Ханс Лео Какдак. «Сторожевой корабль эвакуировал 21 филиппинского моряка», — передает телеканал ABS-CBN News слова Какдака. Он добавил, что продолжаются поиски еще одного человека, который находился в момент атаки на судно в машинном отделении. Ранее сообщалось, что хуситы атаковали украинское судно Verbena, оно затонуло в Аденском заливе. Атака произошла из-за нарушения запрета на проход в порты оккупированной Палестины. Военный представитель хуситов Яхьи Сариа отметил, что судно Tutor также подверглось атаке беспилотного катера, дронов и баллистических ракет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красном море был эвакуирован 21 член экипажа второго грузового судна Tutor, которое было атаковано йеменскими хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах». Поиски еще одного члена экипажа продолжаются. Об этом сообщил министр по вопросам трудящихся мигрантов Филиппин Ханс Лео Какдак. «Сторожевой корабль эвакуировал 21 филиппинского моряка», — передает телеканал ABS-CBN News слова Какдака. Он добавил, что продолжаются поиски еще одного человека, который находился в момент атаки на судно в машинном отделении. Ранее сообщалось, что хуситы атаковали украинское судно Verbena, оно затонуло в Аденском заливе. Атака произошла из-за нарушения запрета на проход в порты оккупированной Палестины. Военный представитель хуситов Яхьи Сариа отметил, что судно Tutor также подверглось атаке беспилотного катера, дронов и баллистических ракет.