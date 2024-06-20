В воздушное пространство Польши залетел аэростат из РФ

Оперативное командование польской армии сообщило о том, что аэростат, сорвавшийся с привязи на территории Калининградской области России, залетел в воздушное пространство Польши. При этом компетентные органы РФ заблаговременно уведомили польскую сторону о произошедшем инциденте.
«Сообщаем вам, что в воздушное пространство Польши из Крулевецкой области залетел аэростат, который сорвался с привязи. О вероятности пролета объекта [над Польшей] заранее сообщили службы Российской Федерации», — говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети X.
По информации польского военного командования, аэростат не представляет угрозы для населения и находится под наблюдением радиолокационных станций Вооруженных сил Польши. Ожидается, что он выйдет за пределы польского воздушного пространства в ближайшие часы.
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