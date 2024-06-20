20 июня 2024

В воздушное пространство Польши залетел аэростат из РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, военная техника, оборона, выставка, радиолокационная станция, военнослужащие, радиотехнические войска, радиолокационный комплекс
Объект находится под наблюдением радиолокационных станций Фото:

Оперативное командование польской армии сообщило о том, что аэростат, сорвавшийся с привязи на территории Калининградской области России, залетел в воздушное пространство Польши. При этом компетентные органы РФ заблаговременно уведомили польскую сторону о произошедшем инциденте.

«Сообщаем вам, что в воздушное пространство Польши из Крулевецкой области залетел аэростат, который сорвался с привязи. О вероятности пролета объекта [над Польшей] заранее сообщили службы Российской Федерации», — говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети X.

По информации польского военного командования, аэростат не представляет угрозы для населения и находится под наблюдением радиолокационных станций Вооруженных сил Польши. Ожидается, что он выйдет за пределы польского воздушного пространства в ближайшие часы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оперативное командование польской армии сообщило о том, что аэростат, сорвавшийся с привязи на территории Калининградской области России, залетел в воздушное пространство Польши. При этом компетентные органы РФ заблаговременно уведомили польскую сторону о произошедшем инциденте. «Сообщаем вам, что в воздушное пространство Польши из Крулевецкой области залетел аэростат, который сорвался с привязи. О вероятности пролета объекта [над Польшей] заранее сообщили службы Российской Федерации», — говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети X. По информации польского военного командования, аэростат не представляет угрозы для населения и находится под наблюдением радиолокационных станций Вооруженных сил Польши. Ожидается, что он выйдет за пределы польского воздушного пространства в ближайшие часы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...