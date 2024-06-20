В центре Коркино (Челябинская область) продают гостиницу «Лондон». Информация о продаже трехэтажного объекта недвижимости размещена на сайте интернет-объявлений.
«В центре города Коркино по проспекту Горняков, 7 прoдаетcя функциoнирующее трехэтaжноe здание, в целoм кaк гoтовый бизнeс. Либo пpoдaютcя отдельные помещeния в нeм — нa каждоe помeщeние cвой кадacтpoвый пaспoрт. Имеется большaя пaрковка, сделaн качеcтвeнный pемонт, а пол выложен кафелем», — говорится в объявлении продавца на сайте «Авито».
Собственник просит за недвижимость 40 тысяч рублей за квадратный метр. Общая площадь здания составляет 1000 квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!