20 июня 2024

В центре Коркино продают гостиницу «Лондон»

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиницы 4 звезды. Курган , халат, полотенце, гостиница
В гостинице сделан ремонт Фото:

В центре Коркино (Челябинская область) продают гостиницу «Лондон». Информация о продаже трехэтажного объекта недвижимости размещена на сайте интернет-объявлений.

«В центре города Коркино по проспекту Горняков, 7 прoдаетcя функциoнирующее трехэтaжноe здание, в целoм кaк гoтовый бизнeс. Либo пpoдaютcя отдельные помещeния в нeм — нa каждоe помeщeние cвой кадacтpoвый пaспoрт. Имеется большaя пaрковка, сделaн качеcтвeнный pемонт, а пол выложен кафелем», — говорится в объявлении продавца на сайте «Авито».

Собственник просит за недвижимость 40 тысяч рублей за квадратный метр. Общая площадь здания составляет 1000 квадратных метров.

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В центре Коркино (Челябинская область) продают гостиницу «Лондон». Информация о продаже трехэтажного объекта недвижимости размещена на сайте интернет-объявлений. «В центре города Коркино по проспекту Горняков, 7 прoдаетcя функциoнирующее трехэтaжноe здание, в целoм кaк гoтовый бизнeс. Либo пpoдaютcя отдельные помещeния в нeм — нa каждоe помeщeние cвой кадacтpoвый пaспoрт. Имеется большaя пaрковка, сделaн качеcтвeнный pемонт, а пол выложен кафелем», — говорится в объявлении продавца на сайте «Авито». Собственник просит за недвижимость 40 тысяч рублей за квадратный метр. Общая площадь здания составляет 1000 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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