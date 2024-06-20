Экономика Недвижимость В центре Коркино продают гостиницу «Лондон» 21 июня 2024 в 01:14 Размер текста - 17 + В гостинице сделан ремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Коркино (Челябинская область) продают гостиницу «Лондон». Информация о продаже трехэтажного объекта недвижимости размещена на сайте интернет-объявлений. «В центре города Коркино по проспекту Горняков, 7 прoдаетcя функциoнирующее трехэтaжноe здание, в целoм кaк гoтовый бизнeс. Либo пpoдaютcя отдельные помещeния в нeм — нa каждоe помeщeние cвой кадacтpoвый пaспoрт. Имеется большaя пaрковка, сделaн качеcтвeнный pемонт, а пол выложен кафелем», — говорится в объявлении продавца на сайте «Авито». Собственник просит за недвижимость 40 тысяч рублей за квадратный метр. Общая площадь здания составляет 1000 квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В центре Коркино (Челябинская область) продают гостиницу «Лондон». Информация о продаже трехэтажного объекта недвижимости размещена на сайте интернет-объявлений. «В центре города Коркино по проспекту Горняков, 7 прoдаетcя функциoнирующее трехэтaжноe здание, в целoм кaк гoтовый бизнeс. Либo пpoдaютcя отдельные помещeния в нeм — нa каждоe помeщeние cвой кадacтpoвый пaспoрт. Имеется большaя пaрковка, сделaн качеcтвeнный pемонт, а пол выложен кафелем», — говорится в объявлении продавца на сайте «Авито». Собственник просит за недвижимость 40 тысяч рублей за квадратный метр. Общая площадь здания составляет 1000 квадратных метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям