Стало известно, где похоронят Егора Зайцева

Егор Зайцев, сын известного российского модельера Вячеслава Зайцева, будет похоронен 22 июня на Жегаловском кладбище, расположенном в подмосковном Щелково. Об этом сообщает его представитель Екатерина Пантелеева.
«Егора Вячеславовича Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково», — приводит слова Екатерины Пантелеевой РИА Новости. Она уточнила, что церемония прощания с Егором Зайцевым, который также занимался модельерской деятельностью и управлял Домом моды Зайцева, состоится 22 июня.
Ранее сообщалось, что Егор Зайцев умер от онкологии. Он ушел из жизни в возрасте 64 лет.
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