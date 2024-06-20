Стало известно, где похоронят Егора Зайцева

Прощание с Зайцевым пройдет на Жегаловском кладбище в Щелково

21 июня 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Церемония прощания с Егором Зайцевым состоится 22 июня Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Егор Зайцев, сын известного российского модельера Вячеслава Зайцева, будет похоронен 22 июня на Жегаловском кладбище, расположенном в подмосковном Щелково. Об этом сообщает его представитель Екатерина Пантелеева. Новость по теме Умер сын модельера Вячеслава Зайцева — Егор: новость о раке и сложные отношения с отцом «Егора Вячеславовича Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково», — приводит слова Екатерины Пантелеевой РИА Новости. Она уточнила, что церемония прощания с Егором Зайцевым, который также занимался модельерской деятельностью и управлял Домом моды Зайцева, состоится 22 июня. Ранее сообщалось, что Егор Зайцев умер от онкологии. Он ушел из жизни в возрасте 64 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Егор Зайцев, сын известного российского модельера Вячеслава Зайцева, будет похоронен 22 июня на Жегаловском кладбище, расположенном в подмосковном Щелково. Об этом сообщает его представитель Екатерина Пантелеева. «Егора Вячеславовича Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково», — приводит слова Екатерины Пантелеевой РИА Новости. Она уточнила, что церемония прощания с Егором Зайцевым, который также занимался модельерской деятельностью и управлял Домом моды Зайцева, состоится 22 июня. Ранее сообщалось, что Егор Зайцев умер от онкологии. Он ушел из жизни в возрасте 64 лет.