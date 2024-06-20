20 июня 2024

Стало известно, где похоронят Егора Зайцева

Прощание с Зайцевым пройдет на Жегаловском кладбище в Щелково
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Вячеславом Зайцевым. Москва
Церемония прощания с Егором Зайцевым состоится 22 июня Фото:

Егор Зайцев, сын известного российского модельера Вячеслава Зайцева, будет похоронен 22 июня на Жегаловском кладбище, расположенном в подмосковном Щелково. Об этом сообщает его представитель Екатерина Пантелеева.

Новость по теме
Умер сын модельера Вячеслава Зайцева — Егор: новость о раке и сложные отношения с отцом

«Егора Вячеславовича Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково», — приводит слова Екатерины Пантелеевой РИА Новости. Она уточнила, что церемония прощания с Егором Зайцевым, который также занимался модельерской деятельностью и управлял Домом моды Зайцева, состоится 22 июня.

Ранее сообщалось, что Егор Зайцев умер от онкологии. Он ушел из жизни в возрасте 64 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Егор Зайцев, сын известного российского модельера Вячеслава Зайцева, будет похоронен 22 июня на Жегаловском кладбище, расположенном в подмосковном Щелково. Об этом сообщает его представитель Екатерина Пантелеева. «Егора Вячеславовича Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище в Щелково», — приводит слова Екатерины Пантелеевой РИА Новости. Она уточнила, что церемония прощания с Егором Зайцевым, который также занимался модельерской деятельностью и управлял Домом моды Зайцева, состоится 22 июня. Ранее сообщалось, что Егор Зайцев умер от онкологии. Он ушел из жизни в возрасте 64 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...