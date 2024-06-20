20 июня 2024

Свердловчане нашли в лесу обломок ракеты. Видео

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Рыбаки из Североуральска нашли ступень от ракеты недалеко от озера (архивное фото)
Рыбаки из Североуральска нашли ступень от ракеты недалеко от озера (архивное фото) Фото:

Два рыбака из Североуральска нашли обломки космической ракеты в 60 метрах от берега реки Улс. О необычной находке рассказали сами свердловчане.

«Во время передвижения вдоль берега, в метрах 60–70 от реки, в лесу увидел светлый фрагмент. Подойдя, обнаружил, что данная конструкция принадлежит какой-то ракете. Пройдя еще три километра вверх по реке, обнаружил еще одну конструкцию», — передает Е1 слова свердловчанина Сергея Павлова. 

По словам мужчины, ступень от ракеты нашли 19 июня. Благодаря информации из интернета рыбаки знали, что 31 июня с неба могут упасть фрагменты космической ракеты. Павлов отметил, что местонахождение обломков находится в 86–90 километрах от Североуральска. При этом необходимо подняться вверх по реке Улс на шесть километров.

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Два рыбака из Североуральска нашли обломки космической ракеты в 60 метрах от берега реки Улс. О необычной находке рассказали сами свердловчане. «Во время передвижения вдоль берега, в метрах 60–70 от реки, в лесу увидел светлый фрагмент. Подойдя, обнаружил, что данная конструкция принадлежит какой-то ракете. Пройдя еще три километра вверх по реке, обнаружил еще одну конструкцию», — передает Е1 слова свердловчанина Сергея Павлова.  По словам мужчины, ступень от ракеты нашли 19 июня. Благодаря информации из интернета рыбаки знали, что 31 июня с неба могут упасть фрагменты космической ракеты. Павлов отметил, что местонахождение обломков находится в 86–90 километрах от Североуральска. При этом необходимо подняться вверх по реке Улс на шесть километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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