Два рыбака из Североуральска нашли обломки космической ракеты в 60 метрах от берега реки Улс. О необычной находке рассказали сами свердловчане.
«Во время передвижения вдоль берега, в метрах 60–70 от реки, в лесу увидел светлый фрагмент. Подойдя, обнаружил, что данная конструкция принадлежит какой-то ракете. Пройдя еще три километра вверх по реке, обнаружил еще одну конструкцию», — передает Е1 слова свердловчанина Сергея Павлова.
По словам мужчины, ступень от ракеты нашли 19 июня. Благодаря информации из интернета рыбаки знали, что 31 июня с неба могут упасть фрагменты космической ракеты. Павлов отметил, что местонахождение обломков находится в 86–90 километрах от Североуральска. При этом необходимо подняться вверх по реке Улс на шесть километров.
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