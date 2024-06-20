В Нижнем Тагиле впервые выделят 100 миллионов на ремонт дорог

В первую очередь отремонтируют дороги, ведущие к школам и больницам
В Нижнем Тагиле на ремонт социально значимых дорог впервые выделят 100 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Владислав Пинаев.
«Впервые в бюджете города предусмотрели 100 миллионов рублей на ремонт внутриквартальных проездов. Будем восстанавливать дороги, которые находятся во дворах и ведут к школам, садикам, больницам, соцслужбам», — написал Пинаев в своем telegram-канале.
Он отметил, что на это решение повлияли и жители Нижнего Тагила. Депутаты гордумы рассмотрели их инициативу и в составе рабочей группы наметили дороги, которые восстановят в первую очередь.
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