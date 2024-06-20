20 июня 2024

В Нижнем Тагиле впервые выделят 100 миллионов на ремонт дорог

© Служба новостей «URA.RU»
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В первую очередь отремонтируют дороги, ведущие к школам и больницам
В первую очередь отремонтируют дороги, ведущие к школам и больницам Фото:

В Нижнем Тагиле на ремонт социально значимых дорог впервые выделят 100 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Владислав Пинаев.

«Впервые в бюджете города предусмотрели 100 миллионов рублей на ремонт внутриквартальных проездов. Будем восстанавливать дороги, которые находятся во дворах и ведут к школам, садикам, больницам, соцслужбам», — написал Пинаев в своем telegram-канале.

Он отметил, что на это решение повлияли и жители Нижнего Тагила. Депутаты гордумы рассмотрели их инициативу и в составе рабочей группы наметили дороги, которые восстановят в первую очередь.

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В Нижнем Тагиле на ремонт социально значимых дорог впервые выделят 100 миллионов рублей. Об этом сообщил мэр Владислав Пинаев. «Впервые в бюджете города предусмотрели 100 миллионов рублей на ремонт внутриквартальных проездов. Будем восстанавливать дороги, которые находятся во дворах и ведут к школам, садикам, больницам, соцслужбам», — написал Пинаев в своем telegram-канале. Он отметил, что на это решение повлияли и жители Нижнего Тагила. Депутаты гордумы рассмотрели их инициативу и в составе рабочей группы наметили дороги, которые восстановят в первую очередь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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