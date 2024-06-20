20 июня 2024

Челябинский врач Тарасов: рак гортани маскируется под обычные болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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При подозрительных симптомах рекомендуется пройти медобследование Фото:

Рак носоглотки и гортани на ранней стадии маскируется под обычные болезни, но первые симптомы можно заметить самостоятельно. Об этом URA.RU рассказал главврач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов.

«Вам становится трудно глотать? Это может быть рак носоглотки и гортани. Он маскируется под обычные болезни. Поэтому эти заболевания часто выявляют только на второй или третей стадии. Но их первые симптомы можно заметить самостоятельно. Загвоздка в том, что они бывают и при других, менее страшных заболеваниях», — сообщил URA.RU медик.

По его словам, есть сигналы организма при раке носоглотки, которые не стоит игнорировать. Это дискомфорт, боль, ощущение инородного тела, ощущение комка в горле, трудности с дыханием носом или глотанием, осиплость голоса и постоянные кровотечения из носа. При таких типах рака, даже если опухоль еще небольшая, уже могут активно развиваться метастазы в другие органы, поэтому не стоит затягивать с походом к врачу, советует Тарасов.

А вот рак ротовой полости могут заметить стоматологи, отмечает врач. Они обязательно обратят внимание на:

  • Язвы во рту. Если в течение пары недель язвы не пропадают, а только растут — это опасный сигнал.
  • Отеки и шишки. При раке новообразования, которые могут выглядеть как небольшие уплотнения на языке, губах или деснах.
  • Пятна во рту. Если противогрибковое лечение эффекта не дало, стоит задуматься, не рак ли это.
  • Шатающиеся зубы. Если вы не травмировали зуб, а он все равно шатается, это тревожный сигнал.
  • Боль при глотании.
  • Изменение голоса. Если у вас ни с того ни с сего поменялся голос — стал более хриплым или тихим, есть повод навестить врача.

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Рак носоглотки и гортани на ранней стадии маскируется под обычные болезни, но первые симптомы можно заметить самостоятельно. Об этом URA.RU рассказал главврач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов. «Вам становится трудно глотать? Это может быть рак носоглотки и гортани. Он маскируется под обычные болезни. Поэтому эти заболевания часто выявляют только на второй или третей стадии. Но их первые симптомы можно заметить самостоятельно. Загвоздка в том, что они бывают и при других, менее страшных заболеваниях», — сообщил URA.RU медик. По его словам, есть сигналы организма при раке носоглотки, которые не стоит игнорировать. Это дискомфорт, боль, ощущение инородного тела, ощущение комка в горле, трудности с дыханием носом или глотанием, осиплость голоса и постоянные кровотечения из носа. При таких типах рака, даже если опухоль еще небольшая, уже могут активно развиваться метастазы в другие органы, поэтому не стоит затягивать с походом к врачу, советует Тарасов. А вот рак ротовой полости могут заметить стоматологи, отмечает врач. Они обязательно обратят внимание на:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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