Челябинский врач Тарасов: рак гортани маскируется под обычные болезни

21 июня 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

При подозрительных симптомах рекомендуется пройти медобследование Фото: Денис Моргунов © URA.RU Рак носоглотки и гортани на ранней стадии маскируется под обычные болезни, но первые симптомы можно заметить самостоятельно. Об этом URA.RU рассказал главврач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов. «Вам становится трудно глотать? Это может быть рак носоглотки и гортани. Он маскируется под обычные болезни. Поэтому эти заболевания часто выявляют только на второй или третей стадии. Но их первые симптомы можно заметить самостоятельно. Загвоздка в том, что они бывают и при других, менее страшных заболеваниях», — сообщил URA.RU медик. По его словам, есть сигналы организма при раке носоглотки, которые не стоит игнорировать. Это дискомфорт, боль, ощущение инородного тела, ощущение комка в горле, трудности с дыханием носом или глотанием, осиплость голоса и постоянные кровотечения из носа. При таких типах рака, даже если опухоль еще небольшая, уже могут активно развиваться метастазы в другие органы, поэтому не стоит затягивать с походом к врачу, советует Тарасов. А вот рак ротовой полости могут заметить стоматологи, отмечает врач. Они обязательно обратят внимание на: Язвы во рту. Если в течение пары недель язвы не пропадают, а только растут — это опасный сигнал.

Отеки и шишки. При раке новообразования, которые могут выглядеть как небольшие уплотнения на языке, губах или деснах.

Пятна во рту. Если противогрибковое лечение эффекта не дало, стоит задуматься, не рак ли это.

Шатающиеся зубы. Если вы не травмировали зуб, а он все равно шатается, это тревожный сигнал.

Боль при глотании.

Изменение голоса. Если у вас ни с того ни с сего поменялся голос — стал более хриплым или тихим, есть повод навестить врача. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рак носоглотки и гортани на ранней стадии маскируется под обычные болезни, но первые симптомы можно заметить самостоятельно. Об этом URA.RU рассказал главврач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов. «Вам становится трудно глотать? Это может быть рак носоглотки и гортани. Он маскируется под обычные болезни. Поэтому эти заболевания часто выявляют только на второй или третей стадии. Но их первые симптомы можно заметить самостоятельно. Загвоздка в том, что они бывают и при других, менее страшных заболеваниях», — сообщил URA.RU медик. По его словам, есть сигналы организма при раке носоглотки, которые не стоит игнорировать. Это дискомфорт, боль, ощущение инородного тела, ощущение комка в горле, трудности с дыханием носом или глотанием, осиплость голоса и постоянные кровотечения из носа. При таких типах рака, даже если опухоль еще небольшая, уже могут активно развиваться метастазы в другие органы, поэтому не стоит затягивать с походом к врачу, советует Тарасов. А вот рак ротовой полости могут заметить стоматологи, отмечает врач. Они обязательно обратят внимание на: