Челябинский врач Тарасов: рак гортани маскируется под обычные болезни

Рак носоглотки и гортани на ранней стадии маскируется под обычные болезни, но первые симптомы можно заметить самостоятельно. Об этом URA.RU рассказал главврач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов.
«Вам становится трудно глотать? Это может быть рак носоглотки и гортани. Он маскируется под обычные болезни. Поэтому эти заболевания часто выявляют только на второй или третей стадии. Но их первые симптомы можно заметить самостоятельно. Загвоздка в том, что они бывают и при других, менее страшных заболеваниях», — сообщил URA.RU медик.
По его словам, есть сигналы организма при раке носоглотки, которые не стоит игнорировать. Это дискомфорт, боль, ощущение инородного тела, ощущение комка в горле, трудности с дыханием носом или глотанием, осиплость голоса и постоянные кровотечения из носа. При таких типах рака, даже если опухоль еще небольшая, уже могут активно развиваться метастазы в другие органы, поэтому не стоит затягивать с походом к врачу, советует Тарасов.
А вот рак ротовой полости могут заметить стоматологи, отмечает врач. Они обязательно обратят внимание на:
- Язвы во рту. Если в течение пары недель язвы не пропадают, а только растут — это опасный сигнал.
- Отеки и шишки. При раке новообразования, которые могут выглядеть как небольшие уплотнения на языке, губах или деснах.
- Пятна во рту. Если противогрибковое лечение эффекта не дало, стоит задуматься, не рак ли это.
- Шатающиеся зубы. Если вы не травмировали зуб, а он все равно шатается, это тревожный сигнал.
- Боль при глотании.
- Изменение голоса. Если у вас ни с того ни с сего поменялся голос — стал более хриплым или тихим, есть повод навестить врача.
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