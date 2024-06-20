20 июня 2024

Бастрыкин заинтересовался мигрантами, пристававшими к школьницам в Екатеринбурге

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Мигранты приставали к двум школьницам в парке (архивное фото)
Мигранты приставали к двум школьницам в парке (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить мигрантов, которые приставали к двум несовершеннолетним подругам в одном из парков Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В социальных медиа размещена публикация о том, что в Екатеринбурге двое мигрантов, находясь на территории парка, преследовали и навязчиво оказывали знаки внимания двум несовершеннолетним девушкам», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве уточнили, что девушек спас проходивший мимо екатеринбуржец. Именно он отогнал навязчивых мигрантов, которые лезли к двум подросткам с неприличными предложениями. СУ СКР по Свердловской области проводит проверку.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить мигрантов, которые приставали к двум несовершеннолетним подругам в одном из парков Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В социальных медиа размещена публикация о том, что в Екатеринбурге двое мигрантов, находясь на территории парка, преследовали и навязчиво оказывали знаки внимания двум несовершеннолетним девушкам», — говорится в сообщении СК. В ведомстве уточнили, что девушек спас проходивший мимо екатеринбуржец. Именно он отогнал навязчивых мигрантов, которые лезли к двум подросткам с неприличными предложениями. СУ СКР по Свердловской области проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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