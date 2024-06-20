Бастрыкин заинтересовался мигрантами, пристававшими к школьницам в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям проверить мигрантов, которые приставали к двум несовершеннолетним подругам в одном из парков Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В социальных медиа размещена публикация о том, что в Екатеринбурге двое мигрантов, находясь на территории парка, преследовали и навязчиво оказывали знаки внимания двум несовершеннолетним девушкам», — говорится в сообщении СК.
В ведомстве уточнили, что девушек спас проходивший мимо екатеринбуржец. Именно он отогнал навязчивых мигрантов, которые лезли к двум подросткам с неприличными предложениями. СУ СКР по Свердловской области проводит проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!