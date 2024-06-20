20 июня 2024

Несколько районов в российском регионе подверглись массированной атаке ВСУ

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Обломки упали на гостевой дом в поселке Волна (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Под удары попали несколько районов, в том числе — Темрюкский, Северский и Ейский. Об этом сообщил в оперштабе Кубани.

«В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима», — говорится в telegram-канале оперштаба. В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал. В других районах инфраструктура не получила серьезных разрушений.

Этой же ночью над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты. По информации оперативных служб, около 22:00 зафиксированы несколько попыток киевского режима обстрелять Мелитополь. Там уточнили, что сейчас городу ничего не угрожает.

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Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Под удары попали несколько районов, в том числе — Темрюкский, Северский и Ейский. Об этом сообщил в оперштабе Кубани. «В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима», — говорится в telegram-канале оперштаба. В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал. В других районах инфраструктура не получила серьезных разрушений. Этой же ночью над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты. По информации оперативных служб, около 22:00 зафиксированы несколько попыток киевского режима обстрелять Мелитополь. Там уточнили, что сейчас городу ничего не угрожает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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