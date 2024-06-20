Несколько районов в российском регионе подверглись массированной атаке ВСУ

21 июня 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Обломки упали на гостевой дом в поселке Волна (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Под удары попали несколько районов, в том числе — Темрюкский, Северский и Ейский. Об этом сообщил в оперштабе Кубани. «В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима», — говорится в telegram-канале оперштаба. В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал. В других районах инфраструктура не получила серьезных разрушений. Этой же ночью над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты. По информации оперативных служб, около 22:00 зафиксированы несколько попыток киевского режима обстрелять Мелитополь. Там уточнили, что сейчас городу ничего не угрожает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Под удары попали несколько районов, в том числе — Темрюкский, Северский и Ейский. Об этом сообщил в оперштабе Кубани. «В ночь с 20 на 21 июня сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края были подвержены массированной атаке киевского режима», — говорится в telegram-канале оперштаба. В Темрюкском районе обломки упали на гостевой дом в поселке Волна, постояльцев эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал. В других районах инфраструктура не получила серьезных разрушений. Этой же ночью над Мелитополем сбили четыре украинские ракеты. По информации оперативных служб, около 22:00 зафиксированы несколько попыток киевского режима обстрелять Мелитополь. Там уточнили, что сейчас городу ничего не угрожает.