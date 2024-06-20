В Екатеринбург направляется шторм, который днем 20 июня накрыл Москву и большую часть Московской области. Столицу России несколько дней заливал дождь, обломки деревьев и остановок разносил по городу шквалистый ветер. Синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале сообщил, когда атмосферный фронт, вызвавший ураган, достигнет Свердловской области.
«В середине дня в регион поступит порция тропической воздушной массы, распространяющейся с южного направления перед холодным фронтом в передней части циклона над Архангельской областью. Это тот самый атмосферный фронт, что накануне прошел через Москву. К вечеру фронт вплотную подступит к западным границам области», — считает Пулин.
Днем 20 июня в Екатеринбурге бушевала стихия. Екатеринбуржцы из разных районов города рассказывали о последствиях ливня: затопило Химмаш, машины в районе Таганского ряда с трудом ехали из-за огромного количества воды на дороге. Очевидец сообщил, что на его глазах в центре Екатеринбурга бабушку чуть не снесло водой, пишет telegram-канал.
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