МИД Японии: Токио вводит санкции против 42 компаний из РФ

Япония расширила санкционный список, включив в него 11 российских граждан и 42 компании, согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства иностранных дел страны. Среди физических лиц, попавших под ограничения, значатся представители высшего руководства Центральной избирательной комиссии России, а также руководители крупных оборонных предприятий.
«Санкции были наложены на руководителей российского Центризбиркома, Бориса Обносова из 'Тактического ракетного вооружения' и Александра Потапова из 'Уралвагонзавода'. Кроме того, под ограничения попали АЛРОСА и производитель микросхем АО 'Микрон'», — сообщается на сайте МИД Японии.
Введенные санкции также коснулись компаний из Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана. Они обвиняются в помощи в обходе ранее установленных санкций против России.
Ранее Япония ввела санкции в отношении девяти российских компаний и одного частного лица. в черном списке также оказались две компании, которые возможно связаны с Россией и Белоруссией.
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