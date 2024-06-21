Япония ввела санкции против руководства ЦИК, АЛРОСА и «Микрона»

МИД Японии: Токио вводит санкции против 42 компаний из РФ
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Флаги. Москва, япония, японский флаг, флаги
В черный список попали 11 российских граждан и 42 компании Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Япония расширила санкционный список, включив в него 11 российских граждан и 42 компании, согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства иностранных дел страны. Среди физических лиц, попавших под ограничения, значатся представители высшего руководства Центральной избирательной комиссии России, а также руководители крупных оборонных предприятий.

«Санкции были наложены на руководителей российского Центризбиркома, Бориса Обносова из 'Тактического ракетного вооружения' и Александра Потапова из 'Уралвагонзавода'. Кроме того, под ограничения попали АЛРОСА и производитель микросхем АО 'Микрон'», — сообщается на сайте МИД Японии.

Введенные санкции также коснулись компаний из Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана. Они обвиняются в помощи в обходе ранее установленных санкций против России.

Ранее Япония ввела санкции в отношении девяти российских компаний и одного частного лица. в черном списке также оказались две компании, которые возможно связаны с Россией и Белоруссией.

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Япония расширила санкционный список, включив в него 11 российских граждан и 42 компании, согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства иностранных дел страны. Среди физических лиц, попавших под ограничения, значатся представители высшего руководства Центральной избирательной комиссии России, а также руководители крупных оборонных предприятий. «Санкции были наложены на руководителей российского Центризбиркома, Бориса Обносова из 'Тактического ракетного вооружения' и Александра Потапова из 'Уралвагонзавода'. Кроме того, под ограничения попали АЛРОСА и производитель микросхем АО 'Микрон'», — сообщается на сайте МИД Японии. Введенные санкции также коснулись компаний из Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана. Они обвиняются в помощи в обходе ранее установленных санкций против России. Ранее Япония ввела санкции в отношении девяти российских компаний и одного частного лица. в черном списке также оказались две компании, которые возможно связаны с Россией и Белоруссией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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