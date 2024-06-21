Япония ввела санкции против руководства ЦИК, АЛРОСА и «Микрона»

МИД Японии: Токио вводит санкции против 42 компаний из РФ

21 июня 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

В черный список попали 11 российских граждан и 42 компании Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония расширила санкционный список, включив в него 11 российских граждан и 42 компании, согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства иностранных дел страны. Среди физических лиц, попавших под ограничения, значатся представители высшего руководства Центральной избирательной комиссии России, а также руководители крупных оборонных предприятий. «Санкции были наложены на руководителей российского Центризбиркома, Бориса Обносова из 'Тактического ракетного вооружения' и Александра Потапова из 'Уралвагонзавода'. Кроме того, под ограничения попали АЛРОСА и производитель микросхем АО 'Микрон'», — сообщается на сайте МИД Японии. Введенные санкции также коснулись компаний из Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана. Они обвиняются в помощи в обходе ранее установленных санкций против России. Ранее Япония ввела санкции в отношении девяти российских компаний и одного частного лица. в черном списке также оказались две компании, которые возможно связаны с Россией и Белоруссией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Япония расширила санкционный список, включив в него 11 российских граждан и 42 компании, согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства иностранных дел страны. Среди физических лиц, попавших под ограничения, значатся представители высшего руководства Центральной избирательной комиссии России, а также руководители крупных оборонных предприятий. «Санкции были наложены на руководителей российского Центризбиркома, Бориса Обносова из 'Тактического ракетного вооружения' и Александра Потапова из 'Уралвагонзавода'. Кроме того, под ограничения попали АЛРОСА и производитель микросхем АО 'Микрон'», — сообщается на сайте МИД Японии. Введенные санкции также коснулись компаний из Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана. Они обвиняются в помощи в обходе ранее установленных санкций против России. Ранее Япония ввела санкции в отношении девяти российских компаний и одного частного лица. в черном списке также оказались две компании, которые возможно связаны с Россией и Белоруссией.