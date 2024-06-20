Погода будет дождливой
В Челябинске до конца июня дожди ожидаются практически каждый день. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».
«В Челябинске в последние десять дней июня дожди прогнозируются каждый день, кроме 21 и 26 июня. Ливень с грозой ожидается в понедельник, 24 июня», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео».
Дневная температура в эти дни составит от 28 до 15 градусов. Ночные температуры 30 июня опустятся до семи градусов.
Температура воздуха в заключительные дни июня опустится до 15 градусов
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