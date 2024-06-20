Природа Погода По прогнозам синоптиков, на Челябинск до конца июня обрушатся дожди. Скрин 21 июня 2024 в 07:56 Размер текста - 17 + Погода будет дождливой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске до конца июня дожди ожидаются практически каждый день. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «В Челябинске в последние десять дней июня дожди прогнозируются каждый день, кроме 21 и 26 июня. Ливень с грозой ожидается в понедельник, 24 июня», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». Дневная температура в эти дни составит от 28 до 15 градусов. Ночные температуры 30 июня опустятся до семи градусов. Температура воздуха в заключительные дни июня опустится до 15 градусов сайт «Гисметео» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске до конца июня дожди ожидаются практически каждый день. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «В Челябинске в последние десять дней июня дожди прогнозируются каждый день, кроме 21 и 26 июня. Ливень с грозой ожидается в понедельник, 24 июня», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». Дневная температура в эти дни составит от 28 до 15 градусов. Ночные температуры 30 июня опустятся до семи градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям