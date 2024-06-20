20 июня 2024

По прогнозам синоптиков, на Челябинск до конца июня обрушатся дожди. Скрин

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Погода будет дождливой Фото:

В Челябинске до конца июня дожди ожидаются практически каждый день. Об этом сообщают синоптики «Гисметео».

«В Челябинске в последние десять дней июня дожди прогнозируются каждый день, кроме 21 и 26 июня. Ливень с грозой ожидается в понедельник, 24 июня», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео».

Дневная температура в эти дни составит от 28 до 15 градусов. Ночные температуры 30 июня опустятся до семи градусов.

Температура воздуха в заключительные дни июня опустится до 15 градусов
Температура воздуха в заключительные дни июня опустится до 15 градусов

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В Челябинске до конца июня дожди ожидаются практически каждый день. Об этом сообщают синоптики «Гисметео». «В Челябинске в последние десять дней июня дожди прогнозируются каждый день, кроме 21 и 26 июня. Ливень с грозой ожидается в понедельник, 24 июня», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте «Гисметео». Дневная температура в эти дни составит от 28 до 15 градусов. Ночные температуры 30 июня опустятся до семи градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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