Reuters: США и КНР впервые за долгие годы проводят переговоры по ядерному оружию

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Китай и США впервые за пять лет провели переговоры по ядерному оружию в контексте конфликта с Тайванем, передает Reuters
Китай и США впервые за пять лет провели переговоры по ядерному оружию в контексте конфликта с Тайванем, передает Reuters Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

США и Китай впервые за пять лет провели полуофициальные переговоры по ядерному сдерживанию. Диалог проходил в марте этого года в Шанхае. Об этом сообщает Reuters. 

«В марте США и Китай возобновили полуофициальные переговоры по ядерному оружию впервые за пять лет. Представители Пекина заявили американским коллегам, что они не будут прибегать к атомной угрозе из-за Тайваня», — передают авторы материалы. 

В разговоре с журналистами Reuters директор и старший научный сотрудник по ядерной политике Тихоокеанского форума от Центра стратегических и международных исследований Дэвид Санторо заявил, что, по словам китайских представителей, — они способны одержать победу над Тайванем и без использования ядерного оружия. Поэтому им нет резона использовать такое оружие, заверили в КНР в разговоре с американцами.  

Приговоры между Вашингтоном и Пекином проходили в Шанхае. Они длились два дня. От китайской и американской стороны выступали как ученые, так военные представители. При этом Госдеп США лично не участвовал в диалоге с Китаем, уточняет Reuters.

США обеспокоены тем, что Китай может использовать ядерное оружие против Тайваня. Конфликт между КНР и островом усугубился в 2022 году. Китай считает тайваньскую территорию своей собственностью, в то время, как Тайвань выступает против, позиционируя себя как независимую территорию, передает 360.Ru. Вашингтон в этом конфликте встает на сторону острова. Экс-президент США Дональд Трамп тем не менее отмечал, что не намерен вступать в войну с Китаем, передает RT, но текущий глава Джо Байден придерживается другого мнения. 

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США и Китай впервые за пять лет провели полуофициальные переговоры по ядерному сдерживанию. Диалог проходил в марте этого года в Шанхае. Об этом сообщает Reuters.  «В марте США и Китай возобновили полуофициальные переговоры по ядерному оружию впервые за пять лет. Представители Пекина заявили американским коллегам, что они не будут прибегать к атомной угрозе из-за Тайваня», — передают авторы материалы.  В разговоре с журналистами Reuters директор и старший научный сотрудник по ядерной политике Тихоокеанского форума от Центра стратегических и международных исследований Дэвид Санторо заявил, что, по словам китайских представителей, — они способны одержать победу над Тайванем и без использования ядерного оружия. Поэтому им нет резона использовать такое оружие, заверили в КНР в разговоре с американцами.   Приговоры между Вашингтоном и Пекином проходили в Шанхае. Они длились два дня. От китайской и американской стороны выступали как ученые, так военные представители. При этом Госдеп США лично не участвовал в диалоге с Китаем, уточняет Reuters. США обеспокоены тем, что Китай может использовать ядерное оружие против Тайваня. Конфликт между КНР и островом усугубился в 2022 году. Китай считает тайваньскую территорию своей собственностью, в то время, как Тайвань выступает против, позиционируя себя как независимую территорию, передает 360.Ru. Вашингтон в этом конфликте встает на сторону острова. Экс-президент США Дональд Трамп тем не менее отмечал, что не намерен вступать в войну с Китаем, передает RT, но текущий глава Джо Байден придерживается другого мнения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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