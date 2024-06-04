Байден допустил отправку военных США в Тайвань в случае войны острова с КНР

04 июня 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Американские ВС могут быть отправлены на Тайвань для борьбы с Китаем, сказал Джо Байден Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Joseph Calabrese США могут отправить своих военных для помощи Тайваню, если на остров нападет Китай. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Не исключаю использование вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее», — сказал Байден в интервью Time. Так глава государства ответил на вопрос о том, будут ли американские военные размещены на острове, если на него нападет Китай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США могут отправить своих военных для помощи Тайваню, если на остров нападет Китай. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Не исключаю использование вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее», — сказал Байден в интервью Time. Так глава государства ответил на вопрос о том, будут ли американские военные размещены на острове, если на него нападет Китай.