Байден допустил отправку военных США в Тайвань в случае войны острова с КНР

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Флот США. Самолеты. stock, нато, сша, авиация, истребитель, самолет, авианосец,  stock
Американские ВС могут быть отправлены на Тайвань для борьбы с Китаем, сказал Джо Байден Фото:

США могут отправить своих военных для помощи Тайваню, если на остров нападет Китай. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Не исключаю использование вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее», — сказал Байден в интервью Time. Так глава государства ответил на вопрос о том, будут ли американские военные размещены на острове, если на него нападет Китай.

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США могут отправить своих военных для помощи Тайваню, если на остров нападет Китай. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Не исключаю использование вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее», — сказал Байден в интервью Time. Так глава государства ответил на вопрос о том, будут ли американские военные размещены на острове, если на него нападет Китай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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