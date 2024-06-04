Байден допустил отправку военных США в Тайвань в случае войны острова с КНР

Американские ВС могут быть отправлены на Тайвань для борьбы с Китаем, сказал Джо БайденФото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Joseph Calabrese
США могут отправить своих военных для помощи Тайваню, если на остров нападет Китай. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
«Не исключаю использование вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее», — сказал Байден в интервью Time. Так глава государства ответил на вопрос о том, будут ли американские военные размещены на острове, если на него нападет Китай.
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США могут отправить своих военных для помощи Тайваню, если на остров нападет Китай. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Не исключаю использование вооруженных сил США. Существуют отличия между размещением на земле, воздушными силами, морскими и так далее», — сказал Байден в интервью Time. Так глава государства ответил на вопрос о том, будут ли американские военные размещены на острове, если на него нападет Китай.