МИД объяснил, почему не хочет упрощать въезд в Россию для дружественных стран

Москва не поддерживает односторонний безвизовый режим въезда в отношении граждан дружественных России стран. В частности, подобные инициативы идут в разрез с основополагающими в сфере международных отношений принципом взаимности, объяснил позицию директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
«Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан», — заявил Климов в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что подобные предложения противоречат принципу взаимности, лежащему в основе межгосударственных взаимоотношений.
Ранее сообщалось, что Россия планирует расширить безвизовые поездки в БРИКС. Как напомнил статс-секретарь замглавы МИД РФ Евгений Иванов, большинство стран этого объединения уже сейчас безвизовые для граждан РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.