МИД объяснил, почему не хочет упрощать въезд в Россию для дружественных стран

МИД: РФ не поддерживает одностороннюю либерализацию порядка въезда в Россию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Односторонний безвизовый режим противоречит принципам Москвы, сообщили в МИД РФ
Односторонний безвизовый режим противоречит принципам Москвы, сообщили в МИД РФ Фото:

Москва не поддерживает односторонний безвизовый режим въезда в отношении граждан дружественных России стран. В частности, подобные инициативы идут в разрез с основополагающими в сфере международных отношений принципом взаимности, объяснил позицию директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан», — заявил Климов в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что подобные предложения противоречат принципу взаимности, лежащему в основе межгосударственных взаимоотношений.

Ранее сообщалось, что Россия планирует расширить безвизовые поездки в БРИКС. Как напомнил статс-секретарь замглавы МИД РФ Евгений Иванов, большинство стран этого объединения уже сейчас безвизовые для граждан РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Москва не поддерживает односторонний безвизовый режим въезда в отношении граждан дружественных России стран. В частности, подобные инициативы идут в разрез с основополагающими в сфере международных отношений принципом взаимности, объяснил позицию директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. «Эти инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с россиянами положение, что стало бы справедливым поводом для нареканий со стороны наших граждан», — заявил Климов в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что подобные предложения противоречат принципу взаимности, лежащему в основе межгосударственных взаимоотношений. Ранее сообщалось, что Россия планирует расширить безвизовые поездки в БРИКС. Как напомнил статс-секретарь замглавы МИД РФ Евгений Иванов, большинство стран этого объединения уже сейчас безвизовые для граждан РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...