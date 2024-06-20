В Челябинскую область запретили ввозить 1,8 сливы, которая была без обязательных документов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, партия следовала из Узбекистана.
"Житель Узбекистана пытался ввезти для продажи в Челябинской области 1,8 тонны сливы без обязательных документов. Провоз груза 20 июня был запрещен», — отметили в пресс-службе.
Сотрудники Россельхознадзора выявили, что партия не соответствует требованиям фитосанитарного контроля. В отношении грузополучателя возбуждено дело об административном правонарушении. Грузом распорядятся в соответствии с карантинным законодательством.
Фитосанитарный сертификат является обязательным документом для ввоза продукции растительного происхождения. Документ подтверждает прохождение контроля и соответствие международным требованиям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!