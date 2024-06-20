20 июня 2024

В Челябинскую область запретили ввозить 1,8 тонны сливы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Со сливой поступят в соответствии с карантинным законодательством
Со сливой поступят в соответствии с карантинным законодательством Фото:

В Челябинскую область запретили ввозить 1,8 сливы, которая была без обязательных документов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, партия следовала из Узбекистана.

"Житель Узбекистана пытался ввезти для продажи в Челябинской области 1,8 тонны сливы без обязательных документов. Провоз груза 20 июня был запрещен», — отметили в пресс-службе.

Сотрудники Россельхознадзора выявили, что партия не соответствует требованиям фитосанитарного контроля. В отношении грузополучателя возбуждено дело об административном правонарушении. Грузом распорядятся в соответствии с карантинным законодательством.

Фитосанитарный сертификат является обязательным документом для ввоза продукции растительного происхождения. Документ подтверждает прохождение контроля и соответствие международным требованиям.

На границе России и Узбекистана остановлен грузовик с подозрительными сливами
На границе России и Узбекистана остановлен грузовик с подозрительными сливами
Фото:

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В Челябинскую область запретили ввозить 1,8 сливы, которая была без обязательных документов. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, партия следовала из Узбекистана. "Житель Узбекистана пытался ввезти для продажи в Челябинской области 1,8 тонны сливы без обязательных документов. Провоз груза 20 июня был запрещен», — отметили в пресс-службе. Сотрудники Россельхознадзора выявили, что партия не соответствует требованиям фитосанитарного контроля. В отношении грузополучателя возбуждено дело об административном правонарушении. Грузом распорядятся в соответствии с карантинным законодательством. Фитосанитарный сертификат является обязательным документом для ввоза продукции растительного происхождения. Документ подтверждает прохождение контроля и соответствие международным требованиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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