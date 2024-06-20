В Челябинске на четыре дня закроют движение на перекрестке Горького-Белостоцкого

Челябинские коммунальщики на четыре дня закроют движение на пересечении улиц Горького и Белостоцкого. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с проведением работ на сетях теплоснабжения с 20:00 часов 21 июня до 20:00 часов 25 июня будет закрыто движение транспорта через перекресток с улицы Белостоцкого на улицу Горького. Разрешен будет только правый поворот с Белостоцкого на Горького», — сообщили в пресс-службе.
Трамваи № 15 и 22 на период закрытия движения изменят маршруты, трамвай № 18 временно отменяется. Трамваи № 15 будет следовать по маршруту Чичерина — Горького — Депо № 1. Трамвай № 22: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК. В качестве альтернативы в мэрии предлагают челябинцам пользоваться автобусами № 2, 9, 18, 19, 34, 91, троллейбусами № 10 и 25, а также трамваем № 12, который будет ходить чаще.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!