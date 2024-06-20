20 июня 2024

В Челябинске на четыре дня закроют движение на перекрестке Горького-Белостоцкого

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай № 18 временно отменят
Трамвай № 18 временно отменят Фото:

Челябинские коммунальщики на четыре дня закроют движение на пересечении улиц Горького и Белостоцкого. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением работ на сетях теплоснабжения с 20:00 часов 21 июня до 20:00 часов 25 июня будет закрыто движение транспорта через перекресток с улицы Белостоцкого на улицу Горького. Разрешен будет только правый поворот с Белостоцкого на Горького», — сообщили в пресс-службе.

Трамваи № 15 и 22 на период закрытия движения изменят маршруты, трамвай № 18 временно отменяется. Трамваи № 15 будет следовать по маршруту Чичерина — Горького — Депо № 1. Трамвай № 22: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК. В качестве альтернативы в мэрии предлагают челябинцам пользоваться автобусами № 2, 9, 18, 19, 34, 91, троллейбусами № 10 и 25, а также трамваем № 12, который будет ходить чаще.

Движение закроют из-за ремонта теплотрассы
Движение закроют из-за ремонта теплотрассы
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Челябинские коммунальщики на четыре дня закроют движение на пересечении улиц Горького и Белостоцкого. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением работ на сетях теплоснабжения с 20:00 часов 21 июня до 20:00 часов 25 июня будет закрыто движение транспорта через перекресток с улицы Белостоцкого на улицу Горького. Разрешен будет только правый поворот с Белостоцкого на Горького», — сообщили в пресс-службе. Трамваи № 15 и 22 на период закрытия движения изменят маршруты, трамвай № 18 временно отменяется. Трамваи № 15 будет следовать по маршруту Чичерина — Горького — Депо № 1. Трамвай № 22: Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК. В качестве альтернативы в мэрии предлагают челябинцам пользоваться автобусами № 2, 9, 18, 19, 34, 91, троллейбусами № 10 и 25, а также трамваем № 12, который будет ходить чаще.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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