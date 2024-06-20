Мишустин выделил Челябинской области средства на питание беженцев из Палестины

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил Челябинской области 462,2 тысячи рублей в качестве компенсации расходов на размещение и питание беженцев из Палестины. Это следует их подписанного распоряжения кабинета министров.
«Распределение иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета [между] субъектами РФ, обеспечивающими прием граждан РФ и иностранцев, эвакуированных из Палестины. Челябинская область — 462,2 тысячи рублей», — следует из документа.
Всего финансирование направлено на девять регионов. На данные цели предусмотрено 57,6 млн рублей. Самыми крупными получателями стали Чечня (15,6 млн), Ингушетия (15,3 млн) и Калужская область (5,98 млн рублей).
Средства компенсируются исходя из расчета трат в размере 913 рублей на человека в сутки за размещение, 415 рублей — на питание. Учитывая, что расходы предназначены не более чем на полгода, в Челябинской области в это время одновременно будет находиться по два беженца.
Другим распоряжением Мишустин направил региону 10,6 млн рублей. Средства предназначены для приема беженцев с Украины и регионов России, где введены максимальный и средний уровни реагирования. Здесь срок приема не зафиксирован, нормы расходов предусмотрены на том же уровне.
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