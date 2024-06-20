20 июня 2024

Жителей ХМАО поженят в нерабочий для ЗАГСа день

В ХМАО отменили выходной в ЗАГСе в День семьи, любви и верности 8 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО смогут зарегистрировать брак в День семьи, любви и верности 8 июля
Жители ХМАО смогут зарегистрировать брак в День семьи, любви и верности 8 июля Фото:

Жители ХМАО смогут заключить браки в символичную дату 8 июля, в День семьи, любви и верности, несмотря на то, что праздник выпадает на нерабочий для органов ЗАГС день. Пожениться 8 июля собираются около 50 пар югорчан. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внутренней политики округа.

«8 июля 2024 года органы ЗАГС муниципальных образований автономного округа (далее — органы ЗАГС) работают в рабочем порядке. На 8 июля подано 41 заявление на заключение брака», — прокомментировали агентству в департаменте.

8 июля выпадает на понедельник, выходной день для органов ЗАГС. Однако торжественную церемонию для югорчан все-таки организуют. Пожениться в День семьи смогут и жители соседнего региона Тюмени.

Ранее URA.RU сообщало, что югорчане стали активнее устраивать пышные свадьбы в Год семьи. Молодожены предпочитают проводить церемонии в торжественной обстановке, на которую приглашают родственников и друзей даже из других регионов.

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Жители ХМАО смогут заключить браки в символичную дату 8 июля, в День семьи, любви и верности, несмотря на то, что праздник выпадает на нерабочий для органов ЗАГС день. Пожениться 8 июля собираются около 50 пар югорчан. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внутренней политики округа. «8 июля 2024 года органы ЗАГС муниципальных образований автономного округа (далее — органы ЗАГС) работают в рабочем порядке. На 8 июля подано 41 заявление на заключение брака», — прокомментировали агентству в департаменте. 8 июля выпадает на понедельник, выходной день для органов ЗАГС. Однако торжественную церемонию для югорчан все-таки организуют. Пожениться в День семьи смогут и жители соседнего региона Тюмени. Ранее URA.RU сообщало, что югорчане стали активнее устраивать пышные свадьбы в Год семьи. Молодожены предпочитают проводить церемонии в торжественной обстановке, на которую приглашают родственников и друзей даже из других регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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