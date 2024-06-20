Мясо утки, резные нарды и бюст Путина: чем удивила ярмарка от зеков в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге открылась выставка-ярмарка продукции заключенных

21 июня 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

Всю продукцию, представленную на ярмарке, можно купить Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбургском Дворце молодежи 21 июня открылась выставка продукции учреждений ГУФСИН по Свердловской области. Журналисты URA.RU побывали на ярмарке, посмотрели, что создают заключенные, и запечатлели самое интересное. «В мероприятии принимают участие территориальные органы ФСИН России, которые входят в состав УРФО. В 2024 году продукцию привезли также представители Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края и Республики Башкортостан», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН. Экспозиция размещена во Дворце молодежи: на первом и втором этажах, а также на площади перед зданием. В залах представлены настольные игры из дерева и камня, иконы, мужская и женская одежда, обувь. Среди изделий — большое разнообразие мебели: кресла, диваны, пуфики, журнальные столики и тумбы. Исправительная колония №3 (Башкортостан) продемонстрировала мебель для учебных заведений — школ и детских садов. Предприятие полностью комплектует учебные классы. На первом этаже выставлены продукты питания: натуральный мед (1200 рублей за банку), адыгейский сыр (500 рублей за килограмм), булочки с сахаром, беляши, соленые огурцы (300 рублей за пятилитровую банку), копченое сало, яйца (80 рублей за десяток), кисломолочные изделия и многое другое — подробнее в фотогалерее. На площади перед Дворцом Молодежи выставлено оборудование для уличного отдыха: мангалы, столы и скамьи из натурального дерева, деревянные колодцы, беседки с качелями. На представленной мебели можно посидеть и сфотографироваться, а в баню-бочку можно войти. Ярмарка будет открыта два дня: 21 июня до 19 часов, 22 числа — до 18.00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбургском Дворце молодежи 21 июня открылась выставка продукции учреждений ГУФСИН по Свердловской области. Журналисты URA.RU побывали на ярмарке, посмотрели, что создают заключенные, и запечатлели самое интересное. «В мероприятии принимают участие территориальные органы ФСИН России, которые входят в состав УРФО. В 2024 году продукцию привезли также представители Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края и Республики Башкортостан», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН. Экспозиция размещена во Дворце молодежи: на первом и втором этажах, а также на площади перед зданием. В залах представлены настольные игры из дерева и камня, иконы, мужская и женская одежда, обувь. Среди изделий — большое разнообразие мебели: кресла, диваны, пуфики, журнальные столики и тумбы. Исправительная колония №3 (Башкортостан) продемонстрировала мебель для учебных заведений — школ и детских садов. Предприятие полностью комплектует учебные классы. На первом этаже выставлены продукты питания: натуральный мед (1200 рублей за банку), адыгейский сыр (500 рублей за килограмм), булочки с сахаром, беляши, соленые огурцы (300 рублей за пятилитровую банку), копченое сало, яйца (80 рублей за десяток), кисломолочные изделия и многое другое — подробнее в фотогалерее. На площади перед Дворцом Молодежи выставлено оборудование для уличного отдыха: мангалы, столы и скамьи из натурального дерева, деревянные колодцы, беседки с качелями. На представленной мебели можно посидеть и сфотографироваться, а в баню-бочку можно войти. Ярмарка будет открыта два дня: 21 июня до 19 часов, 22 числа — до 18.00.