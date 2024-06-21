Число пострадавших от смерча в Москве выросло вдвое

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Москве из-за урагана пострадало 37 человек
В Москве из-за урагана пострадало 37 человек Фото:
новость из сюжета
Москву накрыли смерч и «мегаливень»

В Москве во время урагана пострадало 37 человек. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«По уточненной информации, при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли» — сообщил представитель экстренных служб. Он также уточнил, что в результате урагана пострадало шесть детей. Информацию об это передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате урагана в Москве были госпитализированы 18 человек. Двое человек в результате непогоды погибли. URA.RU подготовило фоторепортаж, как непогода ударила по столице России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве во время урагана пострадало 37 человек. Об этом сообщил представитель экстренных служб. «По уточненной информации, при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли» — сообщил представитель экстренных служб. Он также уточнил, что в результате урагана пострадало шесть детей. Информацию об это передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что в результате урагана в Москве были госпитализированы 18 человек. Двое человек в результате непогоды погибли. URA.RU подготовило фоторепортаж, как непогода ударила по столице России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...