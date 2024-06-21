Число пострадавших от смерча в Москве выросло вдвое

В Москве из-за урагана пострадало 37 человек
новость из сюжетаМоскву накрыли смерч и «мегаливень»
В Москве во время урагана пострадало 37 человек. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«По уточненной информации, при урагане пострадали 37 человек, двое из них погибли» — сообщил представитель экстренных служб. Он также уточнил, что в результате урагана пострадало шесть детей. Информацию об это передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в результате урагана в Москве были госпитализированы 18 человек. Двое человек в результате непогоды погибли. URA.RU подготовило фоторепортаж, как непогода ударила по столице России.
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