Вырванные деревья и смятые машины: в Москву пришел смерч. Фоторепортаж

Аэропорт Шереметьево перестал принимать самолеты из-за урагана в Москве
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В Москве начался ураган Фото:
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Москву накрыли смерч и «мегаливень»

В Москве 20 июня начался мощный ураган. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что прогнозируются условия формирования смерча в городе. Аэропорт Шереметьево временно остановил принятие рейсов, однако продолжает выпускать самолеты, рассказал корреспондент URA.RU. В дептрансе заявили, что приостановлено движение трамваев №17. Была информация о пострадавших, один мужчина погиб от упавшего дерева. URA.RU публикует фоторепортаж мощного урагана и смерча в Москве.

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В Москве 20 июня начался мощный ураган. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что прогнозируются условия формирования смерча в городе. Аэропорт Шереметьево временно остановил принятие рейсов, однако продолжает выпускать самолеты, рассказал корреспондент URA.RU. В дептрансе заявили, что приостановлено движение трамваев №17. Была информация о пострадавших, один мужчина погиб от упавшего дерева. URA.RU публикует фоторепортаж мощного урагана и смерча в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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