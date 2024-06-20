Вырванные деревья и смятые машины: в Москву пришел смерч. Фоторепортаж

Аэропорт Шереметьево перестал принимать самолеты из-за урагана в Москве

20 июня 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

В Москве начался ураган Фото: Михаил Терещенко/ТАСС новость из сюжета Москву накрыли смерч и «мегаливень» В Москве 20 июня начался мощный ураган. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что прогнозируются условия формирования смерча в городе. Аэропорт Шереметьево временно остановил принятие рейсов, однако продолжает выпускать самолеты, рассказал корреспондент URA.RU. В дептрансе заявили, что приостановлено движение трамваев №17. Была информация о пострадавших, один мужчина погиб от упавшего дерева. URA.RU публикует фоторепортаж мощного урагана и смерча в Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 20 июня начался мощный ураган. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что прогнозируются условия формирования смерча в городе. Аэропорт Шереметьево временно остановил принятие рейсов, однако продолжает выпускать самолеты, рассказал корреспондент URA.RU. В дептрансе заявили, что приостановлено движение трамваев №17. Была информация о пострадавших, один мужчина погиб от упавшего дерева. URA.RU публикует фоторепортаж мощного урагана и смерча в Москве.