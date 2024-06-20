В Москве начался ураган
новость из сюжетаМоскву накрыли смерч и «мегаливень»
В Москве 20 июня начался мощный ураган. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что прогнозируются условия формирования смерча в городе. Аэропорт Шереметьево временно остановил принятие рейсов, однако продолжает выпускать самолеты, рассказал корреспондент URA.RU. В дептрансе заявили, что приостановлено движение трамваев №17. Была информация о пострадавших, один мужчина погиб от упавшего дерева. URA.RU публикует фоторепортаж мощного урагана и смерча в Москве.
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