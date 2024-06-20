На Москву 20 июня обрушился «мегаливень» и ураган, о которых ранее предупреждали синоптики. Во время непогоды погибло два человека, еще 10 пострадали — на трех москвичей упали деревья. Аэропорт Шереметьево продолжил штатную работу после временного ограничения на принятие рейсов на фоне мощного урагана. URA.RU приводит сбойку о последних событиях в столице.
Погибшие
В Тимирязевском районе мужчину насмерть придавило упавшее из-за урагана дерево. Он скончался до прибытия медиков. В настоящее время следователи СК осматривают место, устанавливают обстоятельства инцидента.
Второй человек погиб в Басманном районе. «На москвича обрушились строительные леса», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ».
Пострадавшие
Экстренные службы сообщают минимум о 10 погибших. В том же районе, где погиб мужчин, пострадал еще один 79-летний житель, на которого рухнуло дерево, он повредил руку. На Ленинском проспекте дерево упало на 69-летнюю пенсионерку, у нее зафиксировали ушиб поясницы. Всем оказывается необходимая помощь.
Еще два москвича получили легкие травмы во время поездки на трамвае № 17, когда кусок крыши влетел в состав. Пассажирам оказывают помощь, а движение общественного транспорта встало. Дептранс призвал жителей не выходить на улицу.
По информации telegram-канала Baza, ураган уронил биотуалет, в котором находился мужчина. Пострадавший не растерялся и сообщил спасателям, что не может выбраться, так как конструкция упала дверью вниз.
На водителя джипа рухнул огромное дерево. Машину помяло, а выход наружу заблокировало. Ствол упал на капот со стороны водительского сиденья, где был москвич. Пострадавший находится в сознании. «После часа под деревом его достали и повезли в больницу», — отмечает канал Shot.
В Царицынский пруд сильным ветром сдуло женщину, когда шла по парку. «Для спасения утопающей отправили катер», — пишет Shot. В настоящее время ее уже подняли на борт судна и госпитализировали.
Другие разрушения
Шереметьево временно перестал принимать рейсы, однако продолжал выпускать самолеты на фоне мощного урагана. Однако на данный момент (18:00 по МСК) аэрогавань продолжает работу в штатном режиме. «В связи с погодными условиями ранее временно вводилась процедура „гроза над аэродромом“» — пояснили в пресс-службе аэропорта.
Из-за шквалистого ветра упало дерево на контактную сеть на перегоне Зеленый Бор — Болшево Ярославского направления — движение встало. «Кроме того, из-из-за нарушения габарита контактной сети Курского направления МЖД приостановлено движение поездов в границах станции Шарапова Охота», — пояснили в Московской железной дороге, отметив, что на месте работают специалисты.
В экстренных службах добавили, что за время непогоды упали 200 деревьев. Также повреждены 26 машин.
Московский шторм был 10-балльным. «Порывы ветра достигали 25 метров в секунду», — передает РИА со ссылкой на центр «Фобос».
Смерч продолжает бушевать в столице. Следить за ЧП в режиме онлайн можно — в трансляции URA.RU.
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