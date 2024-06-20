Ураган в Москве сносит деревья: что известно о погибших и пострадавших. Фото, видео

Во время 10-балльного шторма в Москве рухнули 200 деревьев
© Служба новостей «URA.RU»
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Урагана "Эдгар" продолжает бушевать в Москве
Урагана "Эдгар" продолжает бушевать в Москве Фото:
новость из сюжета
Москву накрыли смерч и «мегаливень»

На Москву 20 июня обрушился «мегаливень» и ураган, о которых ранее предупреждали синоптики. Во время непогоды погибло два человека, еще 10 пострадали — на трех москвичей упали деревья. Аэропорт Шереметьево продолжил штатную работу после временного ограничения на принятие рейсов на фоне мощного урагана. URA.RU приводит сбойку о последних событиях в столице.

Погибшие 

В Тимирязевском районе мужчину насмерть придавило упавшее из-за урагана дерево. Он скончался до прибытия медиков. В настоящее время следователи СК осматривают место, устанавливают обстоятельства инцидента.

Второй человек погиб в Басманном районе. «На москвича обрушились строительные леса», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ».

Пострадавшие

Экстренные службы сообщают минимум о 10 погибших. В том же районе, где погиб мужчин, пострадал еще один 79-летний житель, на которого рухнуло дерево, он повредил руку. На Ленинском проспекте дерево упало на 69-летнюю пенсионерку, у нее зафиксировали ушиб поясницы. Всем оказывается необходимая помощь.

Еще два москвича получили легкие травмы во время поездки на трамвае № 17, когда кусок крыши влетел в состав. Пассажирам оказывают помощь, а движение общественного транспорта встало. Дептранс призвал жителей не выходить на улицу.

По информации telegram-канала Baza, ураган уронил биотуалет, в котором находился мужчина. Пострадавший не растерялся и сообщил спасателям, что не может выбраться, так как конструкция упала дверью вниз.

На водителя джипа рухнул огромное дерево. Машину помяло, а выход наружу заблокировало. Ствол упал на капот со стороны водительского сиденья, где был москвич. Пострадавший находится в сознании. «После часа под деревом его достали и повезли в больницу», — отмечает канал Shot.

В Царицынский пруд сильным ветром сдуло женщину, когда шла по парку. «Для спасения утопающей отправили катер», — пишет Shot. В настоящее время ее уже подняли на борт судна и госпитализировали.

Другие разрушения

Шереметьево временно перестал принимать рейсы, однако продолжал выпускать самолеты на фоне мощного урагана. Однако на данный момент (18:00 по МСК) аэрогавань продолжает работу в штатном режиме. «В связи с погодными условиями ранее временно вводилась процедура „гроза над аэродромом“» — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Из-за шквалистого ветра упало дерево на контактную сеть на перегоне Зеленый Бор — Болшево Ярославского направления — движение встало. «Кроме того, из-из-за нарушения габарита контактной сети Курского направления МЖД приостановлено движение поездов в границах станции Шарапова Охота», — пояснили в Московской железной дороге, отметив, что на месте работают специалисты.

Ветер валит деревья в Москве, один человек погиб
Ветер валит деревья в Москве, один человек погиб
Фото:

В экстренных службах добавили, что за время непогоды упали 200 деревьев. Также повреждены 26 машин.

Московский шторм был 10-балльным. «Порывы ветра достигали 25 метров в секунду», — передает РИА со ссылкой на центр «Фобос».

Смерч продолжает бушевать в столице. Следить за ЧП в режиме онлайн можно — в трансляции URA.RU.

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На Москву 20 июня обрушился «мегаливень» и ураган, о которых ранее предупреждали синоптики. Во время непогоды погибло два человека, еще 10 пострадали — на трех москвичей упали деревья. Аэропорт Шереметьево продолжил штатную работу после временного ограничения на принятие рейсов на фоне мощного урагана. URA.RU приводит сбойку о последних событиях в столице. Погибшие  В Тимирязевском районе мужчину насмерть придавило упавшее из-за урагана дерево. Он скончался до прибытия медиков. В настоящее время следователи СК осматривают место, устанавливают обстоятельства инцидента. Второй человек погиб в Басманном районе. «На москвича обрушились строительные леса», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ». Пострадавшие Экстренные службы сообщают минимум о 10 погибших. В том же районе, где погиб мужчин, пострадал еще один 79-летний житель, на которого рухнуло дерево, он повредил руку. На Ленинском проспекте дерево упало на 69-летнюю пенсионерку, у нее зафиксировали ушиб поясницы. Всем оказывается необходимая помощь. Еще два москвича получили легкие травмы во время поездки на трамвае № 17, когда кусок крыши влетел в состав. Пассажирам оказывают помощь, а движение общественного транспорта встало. Дептранс призвал жителей не выходить на улицу. По информации telegram-канала Baza, ураган уронил биотуалет, в котором находился мужчина. Пострадавший не растерялся и сообщил спасателям, что не может выбраться, так как конструкция упала дверью вниз. На водителя джипа рухнул огромное дерево. Машину помяло, а выход наружу заблокировало. Ствол упал на капот со стороны водительского сиденья, где был москвич. Пострадавший находится в сознании. «После часа под деревом его достали и повезли в больницу», — отмечает канал Shot. В Царицынский пруд сильным ветром сдуло женщину, когда шла по парку. «Для спасения утопающей отправили катер», — пишет Shot. В настоящее время ее уже подняли на борт судна и госпитализировали. Другие разрушения Шереметьево временно перестал принимать рейсы, однако продолжал выпускать самолеты на фоне мощного урагана. Однако на данный момент (18:00 по МСК) аэрогавань продолжает работу в штатном режиме. «В связи с погодными условиями ранее временно вводилась процедура „гроза над аэродромом“» — пояснили в пресс-службе аэропорта. Из-за шквалистого ветра упало дерево на контактную сеть на перегоне Зеленый Бор — Болшево Ярославского направления — движение встало. «Кроме того, из-из-за нарушения габарита контактной сети Курского направления МЖД приостановлено движение поездов в границах станции Шарапова Охота», — пояснили в Московской железной дороге, отметив, что на месте работают специалисты. В экстренных службах добавили, что за время непогоды упали 200 деревьев. Также повреждены 26 машин. Московский шторм был 10-балльным. «Порывы ветра достигали 25 метров в секунду», — передает РИА со ссылкой на центр «Фобос». Смерч продолжает бушевать в столице. Следить за ЧП в режиме онлайн можно — в трансляции URA.RU.
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