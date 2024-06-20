Пьяный тюменец зарезал своего собутыльника

Мужчина нанес своего знакомому шесть ударов ножом
В Тюмени мужчина шестью ударами ножа убил своего собутыльника. Об этом сообщает СК по Тюменской области. Пострадавший скончался через девять дней в больнице.
«По версии следствия, 2 мая 2024 года во время распития спиртных напитков в квартире дома, расположенного в городе Тюмени, между обвиняемым и его 37-летним знакомым произошла ссора. Фигурант схватил нож и нанес приятелю не менее шести ударов в область грудной клетки и живота», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что пострадавший мужчина скончался через девять дней в больнице. Материалы дела переданы в суд для вынесения приговора.
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