20 июня 2024

Пьяный тюменец зарезал своего собутыльника

Житель Тюмени шесть раз ударил ножом своего знакомого
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина нанес своего знакомому шесть ударов ножом
Мужчина нанес своего знакомому шесть ударов ножом Фото:

В Тюмени мужчина шестью ударами ножа убил своего собутыльника. Об этом сообщает СК по Тюменской области. Пострадавший скончался через девять дней в больнице.

«По версии следствия, 2 мая 2024 года во время распития спиртных напитков в квартире дома, расположенного в городе Тюмени, между обвиняемым и его 37-летним знакомым произошла ссора. Фигурант схватил нож и нанес приятелю не менее шести ударов в область грудной клетки и живота», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что пострадавший мужчина скончался через девять дней в больнице. Материалы дела переданы в суд для вынесения приговора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени мужчина шестью ударами ножа убил своего собутыльника. Об этом сообщает СК по Тюменской области. Пострадавший скончался через девять дней в больнице. «По версии следствия, 2 мая 2024 года во время распития спиртных напитков в квартире дома, расположенного в городе Тюмени, между обвиняемым и его 37-летним знакомым произошла ссора. Фигурант схватил нож и нанес приятелю не менее шести ударов в область грудной клетки и живота», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что пострадавший мужчина скончался через девять дней в больнице. Материалы дела переданы в суд для вынесения приговора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...