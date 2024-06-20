20 июня 2024

Пьяный челябинец чуть не утопил ребенка во время отдыха на пляже

© Служба новостей «URA.RU»
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С пляжа мужчина отправился в отдел полиции
С пляжа мужчина отправился в отдел полиции Фото:

На одном из водоемов Челябинска пьяный мужчина чуть не утопил ребенка во время купания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, он был оперативно задержан. За свои действия он получил 10 суток административного ареста.

«Сообщение от очевидцев поступило вечером 19 июня. Полицейские оперативно отработали и задержали мужчину 1962 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.

Там отметили, что после задержания мужчину доставили в отдел полиции. Там на него был составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства. Суд постановил избрать ему в качестве наказания 10 суток ареста.

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На одном из водоемов Челябинска пьяный мужчина чуть не утопил ребенка во время купания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, он был оперативно задержан. За свои действия он получил 10 суток административного ареста. «Сообщение от очевидцев поступило вечером 19 июня. Полицейские оперативно отработали и задержали мужчину 1962 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города. Там отметили, что после задержания мужчину доставили в отдел полиции. Там на него был составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства. Суд постановил избрать ему в качестве наказания 10 суток ареста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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