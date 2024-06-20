Пьяный челябинец чуть не утопил ребенка во время отдыха на пляже

На одном из водоемов Челябинска пьяный мужчина чуть не утопил ребенка во время купания. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу, он был оперативно задержан. За свои действия он получил 10 суток административного ареста.
«Сообщение от очевидцев поступило вечером 19 июня. Полицейские оперативно отработали и задержали мужчину 1962 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.
Там отметили, что после задержания мужчину доставили в отдел полиции. Там на него был составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства. Суд постановил избрать ему в качестве наказания 10 суток ареста.
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