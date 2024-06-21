В Беларуси внезапно началась проверка боеготовности Вооруженных сил

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В Белоруссии стартовала неожиданная проверка боеготовности Вооруженных сил
В Белоруссии стартовала неожиданная проверка боеготовности Вооруженных сил Фото:

В Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил. В ходе учений задействованы различные подразделения, включая оперативные командования, силы специальных операций, ракетные войска и артиллерия, а также ВВС и войска ПВО. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

«Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Первый этап внезапной проверки готовности будет включать в себя мероприятия по оперативному размещению войск в заданных районах, их инженерной подготовке, организации защиты и обороны, а также заступлению на боевое дежурство

В последующем этапе перед воинскими частями и подразделениями поставят учебно-боевые задачи. Проверка пройдет на территории полигонов и участков местности в Брестской и Гомельской областях.

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В Белоруссии началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил. В ходе учений задействованы различные подразделения, включая оперативные командования, силы специальных операций, ракетные войска и артиллерия, а также ВВС и войска ПВО. Об этом сообщило Министерство обороны страны. «Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Первый этап внезапной проверки готовности будет включать в себя мероприятия по оперативному размещению войск в заданных районах, их инженерной подготовке, организации защиты и обороны, а также заступлению на боевое дежурство В последующем этапе перед воинскими частями и подразделениями поставят учебно-боевые задачи. Проверка пройдет на территории полигонов и участков местности в Брестской и Гомельской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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