В амурской тайге погибли четыре человека при крушении вертолета

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Вертолет "Робинсон 66" потерпел крушение в Тайге
Вертолет "Робинсон 66" потерпел крушение в Тайге Фото:

В Амурской области произошла трагедия: вертолет «Робинсон 66» потерпел крушение, в результате чего погибли четыре человека, включая пилота. Об этом сообщил telegram-канал 112.

«Вертолет разбился в Амурской области. <...> Вчера „Робинсон 66“ вылетел с площадки одного из предприятий и перестал выходить на связь», — сообщил telegram-канал. На борту находились пилот и три пассажира.

Операция по спасению пассажиров судна длилась сутки. Вертолет найден в труднодоступной тайге. В настоящее время специалисты работают над установлением причин произошедшего.

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В Амурской области произошла трагедия: вертолет «Робинсон 66» потерпел крушение, в результате чего погибли четыре человека, включая пилота. Об этом сообщил telegram-канал 112. «Вертолет разбился в Амурской области. <...> Вчера „Робинсон 66“ вылетел с площадки одного из предприятий и перестал выходить на связь», — сообщил telegram-канал. На борту находились пилот и три пассажира. Операция по спасению пассажиров судна длилась сутки. Вертолет найден в труднодоступной тайге. В настоящее время специалисты работают над установлением причин произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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