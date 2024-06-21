В амурской тайге погибли четыре человека при крушении вертолета

Вертолет "Робинсон 66" потерпел крушение в Тайге
В Амурской области произошла трагедия: вертолет «Робинсон 66» потерпел крушение, в результате чего погибли четыре человека, включая пилота. Об этом сообщил telegram-канал 112.
«Вертолет разбился в Амурской области. <...> Вчера „Робинсон 66“ вылетел с площадки одного из предприятий и перестал выходить на связь», — сообщил telegram-канал. На борту находились пилот и три пассажира.
Операция по спасению пассажиров судна длилась сутки. Вертолет найден в труднодоступной тайге. В настоящее время специалисты работают над установлением причин произошедшего.
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