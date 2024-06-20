20 июня 2024

Челябинский бизнесмен Шуховцев просит у мэрии разрешения на строительство клуба здоровья

Бизнесмен Шуховцев просит мэрию Челябинска разрешить ему построить клуб здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
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На северо-западе планируют открыть двухэтажный клуб здоровья площадью 1 тысяч 600 квадратных метров
На северо-западе планируют открыть двухэтажный клуб здоровья площадью 1 тысяч 600 квадратных метров Фото:

В Курчатовском районе Челябинска бизнесмен Дмитрий Шуховцев планирует реконструировать нежилое здание площадью 1 тысяча 615 квадратных метров под двухэтажный клуб здоровья. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства. Планируется реконструкция нежилого здания под клуб здоровья в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах стабилизации», — сообщается на сайте.

Объект под реконструкцию расположен по улице Шершневской, 68 в Курчатовском районе города Челябинска. Также в связи с новыми требованиями застройки Челябинска было необходимо увеличить процент озеленения территории, что также планирует сделать предприниматель. На территории также появятся кустарники и деревья, участок планируется полностью благоустроить. Общественные обсуждения по проекту пройдут на сайте госуслуг с 14 июня по 12 июля.

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В Курчатовском районе Челябинска бизнесмен Дмитрий Шуховцев планирует реконструировать нежилое здание площадью 1 тысяча 615 квадратных метров под двухэтажный клуб здоровья. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства. Планируется реконструкция нежилого здания под клуб здоровья в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах стабилизации», — сообщается на сайте. Объект под реконструкцию расположен по улице Шершневской, 68 в Курчатовском районе города Челябинска. Также в связи с новыми требованиями застройки Челябинска было необходимо увеличить процент озеленения территории, что также планирует сделать предприниматель. На территории также появятся кустарники и деревья, участок планируется полностью благоустроить. Общественные обсуждения по проекту пройдут на сайте госуслуг с 14 июня по 12 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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