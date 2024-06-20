Челябинский бизнесмен Шуховцев просит у мэрии разрешения на строительство клуба здоровья

В Курчатовском районе Челябинска бизнесмен Дмитрий Шуховцев планирует реконструировать нежилое здание площадью 1 тысяча 615 квадратных метров под двухэтажный клуб здоровья. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства. Планируется реконструкция нежилого здания под клуб здоровья в территориальной зоне индивидуальной и блокированной жилой застройки в зонах стабилизации», — сообщается на сайте.
Объект под реконструкцию расположен по улице Шершневской, 68 в Курчатовском районе города Челябинска. Также в связи с новыми требованиями застройки Челябинска было необходимо увеличить процент озеленения территории, что также планирует сделать предприниматель. На территории также появятся кустарники и деревья, участок планируется полностью благоустроить. Общественные обсуждения по проекту пройдут на сайте госуслуг с 14 июня по 12 июля.
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