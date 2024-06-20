20 июня 2024

Начальник спортуправления Уйского района Гусев уволен за хранение оружия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-руководитель был осужден за незаконный оборот оружия
Экс-руководитель был осужден за незаконный оборот оружия Фото:

В Уйском районе (Челябинская область) за судимость по статье за незаконный оборот оружия уволен начальник управления по физической культуре и спорту. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службы прокуратуры региона.

«Начальник МУ „Управление по физической культуре и спорту Уйского муниципального района“ с июля 2023 года осуществляет трудовую деятельность. При этом в 2021 году он осужден к условному сроку наказания за совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Судимость за такое преступление не позволяет гражданам занимать должности, связанные с работой с детьми. Трудовой договор с гражданином расторгнут, за допущенные нарушения начальник отдела администрации района привлечен к дисциплинарной ответственности. По данным сервиса «Сбис», управление по физической культуре и спорту Уйского района с 13 июля 2023 года возглавляет Владимир Гусев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Уйском районе (Челябинская область) за судимость по статье за незаконный оборот оружия уволен начальник управления по физической культуре и спорту. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службы прокуратуры региона. «Начальник МУ „Управление по физической культуре и спорту Уйского муниципального района“ с июля 2023 года осуществляет трудовую деятельность. При этом в 2021 году он осужден к условному сроку наказания за совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Судимость за такое преступление не позволяет гражданам занимать должности, связанные с работой с детьми. Трудовой договор с гражданином расторгнут, за допущенные нарушения начальник отдела администрации района привлечен к дисциплинарной ответственности. По данным сервиса «Сбис», управление по физической культуре и спорту Уйского района с 13 июля 2023 года возглавляет Владимир Гусев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...