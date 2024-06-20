Начальник спортуправления Уйского района Гусев уволен за хранение оружия

В Уйском районе (Челябинская область) за судимость по статье за незаконный оборот оружия уволен начальник управления по физической культуре и спорту. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службы прокуратуры региона.
«Начальник МУ „Управление по физической культуре и спорту Уйского муниципального района“ с июля 2023 года осуществляет трудовую деятельность. При этом в 2021 году он осужден к условному сроку наказания за совершение преступлений в сфере незаконного оборота оружия», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Судимость за такое преступление не позволяет гражданам занимать должности, связанные с работой с детьми. Трудовой договор с гражданином расторгнут, за допущенные нарушения начальник отдела администрации района привлечен к дисциплинарной ответственности. По данным сервиса «Сбис», управление по физической культуре и спорту Уйского района с 13 июля 2023 года возглавляет Владимир Гусев.
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