Экс-росгвардеец, севший за руль пьяным и сбивший насмерть челябинку, пытался выйти из СИЗО

Челябинского экс-росгвардейца Зелева, сбившего школьницу, оставили в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ивана Зелева оставили в СИЗО до 6 августа
Ивана Зелева оставили в СИЗО до 6 августа Фото:
новость из сюжета
Пьяный росгвардеец насмерть сбил челябинскую школьницу

Бывший сотрудник Росгвардии по Челябинской области Иван Зелев, который будучи пьяным сел за руль и насмерть сбил 14-летнюю школьницу, попытался выйти из СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, жалоба его адвоката была оставлена без удовлетворения, экс-силовик останется под стражей минимум до 6 августа.

«В Челябинском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу адвоката, представляющего интересы Зелева. В ней он просил смягчить назначенную его клиенту меру пресечения. Но суд оставил решение в силе. Зелев останется в СИЗО до 6 августа», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там эту информацию подтвердили. В пресс-службе Челябинского облсуда агентству пообещали предоставить комментарий позднее. 

Авария произошла ранним утром 6 июня. Школьница с подругой переходила дорогу на Свердловском тракте, когда на них на полной скорости вылетел автомобиль Ford Focus под управлением Зелева.

Страшные кадры столкновения зафиксировала дорожная камера. В результате ДТП девочка скончалась на место, а Зелев был задержан. В его отношении была начата проверка, по результатам которой он был уволен по отрицательным основаниям.

После задержания Зелев признал вину в преступлении. Курчатовский райсуд отправил его в СИЗО на два месяца. За преступление ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Обновлено  в 13:25

«Исключено указание на то, что он обвиняется в умышленном преступлении, В остальном решение оставлено без изменений», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

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Бывший сотрудник Росгвардии по Челябинской области Иван Зелев, который будучи пьяным сел за руль и насмерть сбил 14-летнюю школьницу, попытался выйти из СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, жалоба его адвоката была оставлена без удовлетворения, экс-силовик останется под стражей минимум до 6 августа. «В Челябинском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу адвоката, представляющего интересы Зелева. В ней он просил смягчить назначенную его клиенту меру пресечения. Но суд оставил решение в силе. Зелев останется в СИЗО до 6 августа», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там эту информацию подтвердили. В пресс-службе Челябинского облсуда агентству пообещали предоставить комментарий позднее.  Авария произошла ранним утром 6 июня. Школьница с подругой переходила дорогу на Свердловском тракте, когда на них на полной скорости вылетел автомобиль Ford Focus под управлением Зелева. Страшные кадры столкновения зафиксировала дорожная камера. В результате ДТП девочка скончалась на место, а Зелев был задержан. В его отношении была начата проверка, по результатам которой он был уволен по отрицательным основаниям. После задержания Зелев признал вину в преступлении. Курчатовский райсуд отправил его в СИЗО на два месяца. За преступление ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Обновлено  в 13:25 «Исключено указание на то, что он обвиняется в умышленном преступлении, В остальном решение оставлено без изменений», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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