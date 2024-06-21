Экс-росгвардеец, севший за руль пьяным и сбивший насмерть челябинку, пытался выйти из СИЗО

Бывший сотрудник Росгвардии по Челябинской области Иван Зелев, который будучи пьяным сел за руль и насмерть сбил 14-летнюю школьницу, попытался выйти из СИЗО. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, жалоба его адвоката была оставлена без удовлетворения, экс-силовик останется под стражей минимум до 6 августа.
«В Челябинском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу адвоката, представляющего интересы Зелева. В ней он просил смягчить назначенную его клиенту меру пресечения. Но суд оставил решение в силе. Зелев останется в СИЗО до 6 августа», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там эту информацию подтвердили. В пресс-службе Челябинского облсуда агентству пообещали предоставить комментарий позднее.
Авария произошла ранним утром 6 июня. Школьница с подругой переходила дорогу на Свердловском тракте, когда на них на полной скорости вылетел автомобиль Ford Focus под управлением Зелева.
Страшные кадры столкновения зафиксировала дорожная камера. В результате ДТП девочка скончалась на место, а Зелев был задержан. В его отношении была начата проверка, по результатам которой он был уволен по отрицательным основаниям.
После задержания Зелев признал вину в преступлении. Курчатовский райсуд отправил его в СИЗО на два месяца. За преступление ему грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.
Обновлено в 13:25
«Исключено указание на то, что он обвиняется в умышленном преступлении, В остальном решение оставлено без изменений», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.
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