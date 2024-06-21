Губернатор Текслер ведет в Совет Федерации челябинских мэров

В преддверии губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре, действующий глава Челябинской области Алексей Текслер определил трех кандидатов. Один из них станет новым членом Совета Федерации. Впервые за всю политическую историю региона в списке только главы муниципалитетов. URA.RU собрало информацию о претендентах в сенаторы и мнения политологов об уникальной ситуации.
Согласно списку, новым членом Совета Федерации от Челябинской области может стать глава администрации Челябинска Наталья Котова, мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Также в перечне присутствует глава Октябрьского района Михаил Молчан.
«Мы имеем системный сюрприз: Текслер полностью отказался от профессиональных политиков, сделав ставку на глав муниципалитетов. Это означает, что будущие сенаторы будут активно участвовать в заявленном перед выборами курсе на развитие области, который включает много реальных проектов. Тот же Молчан мало известен городской аудитории, но среди сельского населения обладает огромным авторитетом и зарекомендовал себя как мощный управленец. Такой подход объясняет отсутствие в тройке того же депутата Госдумы Валерия Гартунга», — заметил в беседе с корреспондентом URA.RU политтехнолог Александр Юрин.
Наталья Котова родилась в 1965 году в поселке Теченский Сосновского района. В 1987 году окончила Челябинский пединститут по специальности «учитель физики и астрономии средней школы», преподавала в школе №63, а с 1994 года работала в Челябинском областном комитете по управлению госимуществом. В 1996 году окончила Уральскую академию госслужбы по специальности «юриспруденция». С 1996 по 1999 годах работала в территориальных органах Федерального управления (службы) по делам о несостоятельности (банкротстве), где доросла до замруководителя, а затем начальником отдела регионального управления ФНС. С апреля 2010 года работала первым замглавы Челябинска, в июне 2019 года врио мэра, а ноября — избрана главой областного центра.
«Названная Текслером тройка — беспроигрышный вариант для Челябинской области. Все трое — опытные руководители, отработавшие на серьезных муниципальных постах. Все они, как главы, хорошо известны своими практическими делами жителям области. И на кого бы не пал в итоге выбор — он сможет очень достойно, с глубоким пониманием проблематики региона будет представлять его в Совете Федерации. В том числе обеспечивая связь между интересами южноуральцев и представительством в сенате», — прокомментировал URA.RU решение губернатора политолог Александр Мельников.
Сергей Бердников родился в 1962 году в Магнитогорске. Вслед за строительным техникумом закончил в 1990 году Магнитогорский горно-металлургический институт по специальности «Механическое оборудование заводов черной металлургии», в 1999 и 2004 году — Госуниверситет управления по программе «Корпоративное управление» и Академию народного хозяйства при правительстве РФ по программе «Деловое администрирование». Со слесаря треста «Магнитострой» дорос до начальника капстроительства ОАО «ММК». С 2010 по 2016 год депутат и вице-спикер горсобрания. С августа 2016 года вице-мэр Магнитогорска, а с октября и по сей день — его глава.
«Можно много спорить о популярности Котовой, Бердникова и Молчана среди избирателей. Но отказ от блокирования с раскрученными политиками сам по себе демонстрирует уверенность Алексея Текслера перед выборами и то, что он не нуждается в наборе дополнительного „электорального веса“ за счет политиков-профи», — констатировал Юрин.
Михаил Молчан родился в 1956 году в поселке Известковый завод Сосновского района, затем переехал с родителями в деревню Лебедки Октябрьского района. Закончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства по специальности «инженер-механик», юридическое образование получил в 2002 году в Академии госслужбы. С 1978 года работал инженером, председателем колхоза и директором коммерческих фирм. С 1996 года и по сегодняшний день — глава Октябрьского муниципального района.
В 2019 году сенаторская тройка Текслера включала челябинского депутата Госдумы от «Справедливой России» Валерия Гартунга, регионального омбудсмена Маргариту Павлову и спикер заксобрания области Владимира Мякуша.
Сейчас действующий глава региона намерен переизбраться на второй срок — ему оппонируют пять конкурентов от КПРФ, ЛДПР, «Зеленой альтернативы», Партии пенсионеров и «Яблока». Голосование продлится два дня — 7 и 8 сентября.
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