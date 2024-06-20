20 июня 2024

Губернатор Текслер включил мэра Челябинска Котову в сенаторскую тройку

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Алексей Текслер предложил мэра Челябинска в качестве кандидата в Совет Федерации
Алексей Текслер предложил мэра Челябинска в качестве кандидата в Совет Федерации Фото:
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Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Новым членом Совета Федерации от Челябинской области может стать глава администрации Челябинска Наталья Котова, мэр Магнитогорска Сергей Бердников или глава Октябрьского района Михаил Молчан. Именно они вошли в список кандидатов, одного из которых Алексей Текслер в случае победы на сентябрьских выборах губернатора делегирует в верхнюю палату парламента Совет Федерации. Об этом URA.RU 21 июня сообщил источник в «Единой России».

«Список согласован и отправлен в Москву. Он включает трех глав муниципалитетов: мэра Челябинска Наталью Котову, мэра Магнитогорска Бердникова и главу Октябрьского района Молчана», — рассказал инсайдер. В пресс-службе челябинского правительства предложили дождаться официальной информации.

В 2019 году сенаторская тройка Текслера включала челябинского депутата Госдумы от «Справедливой России» Валерия Гартунга, регионального омбудсмена Маргариту Павлову и спикер заксобрания области Владимира Мякуша. Фаворитом тогда изначально считалась Павлова.

Выборы губернатора состоятся в Челябинской области 7 и 8 сентября. Каждый из кандидатов обязан назвать трех человек, одного из которых в случае победы делегирует в Совет Федерации.

Сейчас на должность главы региона заявились шесть человек. Это экс-депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), действующий глава региона Алексей Текслер, Ярослав Щербаков (»Яблоко»), Степан Соловьев (»Зеленая альтернатива») и депутат гордумы Челябинска от КПРФ Эльдар Гильмутдинов. Также Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС) намерена выдвинуть кандидатом участника СВО, военврача батальона «Прага» Владимира Медведева.

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Новым членом Совета Федерации от Челябинской области может стать глава администрации Челябинска Наталья Котова, мэр Магнитогорска Сергей Бердников или глава Октябрьского района Михаил Молчан. Именно они вошли в список кандидатов, одного из которых Алексей Текслер в случае победы на сентябрьских выборах губернатора делегирует в верхнюю палату парламента Совет Федерации. Об этом URA.RU 21 июня сообщил источник в «Единой России». «Список согласован и отправлен в Москву. Он включает трех глав муниципалитетов: мэра Челябинска Наталью Котову, мэра Магнитогорска Бердникова и главу Октябрьского района Молчана», — рассказал инсайдер. В пресс-службе челябинского правительства предложили дождаться официальной информации. В 2019 году сенаторская тройка Текслера включала челябинского депутата Госдумы от «Справедливой России» Валерия Гартунга, регионального омбудсмена Маргариту Павлову и спикер заксобрания области Владимира Мякуша. Фаворитом тогда изначально считалась Павлова. Выборы губернатора состоятся в Челябинской области 7 и 8 сентября. Каждый из кандидатов обязан назвать трех человек, одного из которых в случае победы делегирует в Совет Федерации. Сейчас на должность главы региона заявились шесть человек. Это экс-депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР), действующий глава региона Алексей Текслер, Ярослав Щербаков (»Яблоко»), Степан Соловьев (»Зеленая альтернатива») и депутат гордумы Челябинска от КПРФ Эльдар Гильмутдинов. Также Российская партия пенсионеров за справедливость (РППС) намерена выдвинуть кандидатом участника СВО, военврача батальона «Прага» Владимира Медведева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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