Лавров признался, что игнорирует Украину

Лавров признался, что давно игнорирует заявления МИД Украины
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Анализировать заявления Украины невозможно, констатировал Сергей Лавров
Анализировать заявления Украины невозможно, констатировал Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что не следит за заявлениями украинских коллег. Об этом он сообщил после заседания с МИД ОДКБ. 

«Я перестал следить за тем, что заявляет украинский МИД. Там много было разных угроз, обещаний, требований. Заявления о том, как конкретно они хотят выходить из кризиса, я давно перестал читать. Анализировать их невозможно», — заявил Лавров в эфире «России 24». 

В пример он привел недавний саммит в Швейцарии. Тогда на первый план Украина выставила продовольственную и ядерную безопасности, гуманитарные вопросы. Киев рассчитывал, что такой безобидный набор вопросов поможет максимально заручиться поддержкой участников саммита. Но этого не получилось, заключил Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что не следит за заявлениями украинских коллег. Об этом он сообщил после заседания с МИД ОДКБ.  «Я перестал следить за тем, что заявляет украинский МИД. Там много было разных угроз, обещаний, требований. Заявления о том, как конкретно они хотят выходить из кризиса, я давно перестал читать. Анализировать их невозможно», — заявил Лавров в эфире «России 24».  В пример он привел недавний саммит в Швейцарии. Тогда на первый план Украина выставила продовольственную и ядерную безопасности, гуманитарные вопросы. Киев рассчитывал, что такой безобидный набор вопросов поможет максимально заручиться поддержкой участников саммита. Но этого не получилось, заключил Лавров
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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