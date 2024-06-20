Выпускники ХМАО получат 100 тысяч рублей за лучшие результаты на ЕГЭ

В Ханты-Мансийском автономном округе выпускники могут получить 100 тысяч рублей за сдачу ЕГЭ на сто баллов. Деньги выплачивают за каждый успешно сданный предмет.
«100 000 рублей — выпускникам общеобразовательных организаций, которые набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ за один или несколько предметов. Поощрение будет выплачено за каждую дисциплину», — говорится в telegram-канале окружного правительства «Югра Официально».
Денежное поощрение в 100 тысяч рублей в Югре также выплачивают за каждое победное или призовое место на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников. А 10 тысяч рублей — за победы на региональных этапах конкурсов.
Ранее URA.RU рассказывало, что Югра готовится установить рекорд за последние три года по количеству школьников, сдавших ЕГЭ на сто баллов. Высшую оценку уже получили 68 экзаменационных работ.
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