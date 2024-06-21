Из Екатеринбурга ушел легендарный американский ресторан

В Екатеринбурге закрылось сразу два заведения «Объединенной сети ресторанов» — итальянский «IL Патио» и американский ресторан TGI FRIDAYS (работал с 2011 года). Информацию об этом URA.RU подтвердили в службе доставки «IL Патио».
«Нет, [»IL Патио» в «Мытном дворе»] не работает, есть филиал только на улице Московская, 27. TGI FRIDAYS тоже закрылся, в «Мытном дворе» работает только «Шикари». Нас не ставят в известность [почему заведения перестали работать]», — сказали представители ресторана.
Судя по «Яндекс Картам», заведения действительно больше не работают. Дозвониться до «Объединенной сети ресторанов», которой принадлежать заведения, корреспонденту не удалось.
Ранее в Екатеринбурге закрылся легендарный паб James, который пользовался популярностью у депутатов, звезд и известных людей города. На его месте вскоре откроется новый ресторан.
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