Из Екатеринбурга ушел легендарный американский ресторан

В Екатеринбурге закрыли рестораны TGI FRIDAYS и «IL Патио»
© Служба новостей «URA.RU»
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TGI Fridays был похож на американский бар
TGI Fridays был похож на американский бар Фото:

В Екатеринбурге закрылось сразу два заведения «Объединенной сети ресторанов» — итальянский «IL Патио» и американский ресторан TGI FRIDAYS (работал с 2011 года). Информацию об этом URA.RU подтвердили в службе доставки «IL Патио». 

«Нет, [»IL Патио» в «Мытном дворе»] не работает, есть филиал только на улице Московская, 27. TGI FRIDAYS тоже закрылся, в «Мытном дворе» работает только «Шикари». Нас не ставят в известность [почему заведения перестали работать]», — сказали представители ресторана. 

Судя по «Яндекс Картам», заведения действительно больше не работают. Дозвониться до «Объединенной сети ресторанов», которой принадлежать заведения, корреспонденту не удалось. 

Ранее в Екатеринбурге закрылся легендарный паб James, который пользовался  популярностью у депутатов, звезд и известных людей города. На его месте вскоре откроется новый ресторан. 

Когда именно перестал работать ресторан - неизвестно
Когда именно перестал работать ресторан - неизвестно
Фото:
У "IL Патио" осталась точка на Московской
У "IL Патио" осталась точка на Московской
Фото:

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В Екатеринбурге закрылось сразу два заведения «Объединенной сети ресторанов» — итальянский «IL Патио» и американский ресторан TGI FRIDAYS (работал с 2011 года). Информацию об этом URA.RU подтвердили в службе доставки «IL Патио».  «Нет, [»IL Патио» в «Мытном дворе»] не работает, есть филиал только на улице Московская, 27. TGI FRIDAYS тоже закрылся, в «Мытном дворе» работает только «Шикари». Нас не ставят в известность [почему заведения перестали работать]», — сказали представители ресторана.  Судя по «Яндекс Картам», заведения действительно больше не работают. Дозвониться до «Объединенной сети ресторанов», которой принадлежать заведения, корреспонденту не удалось.  Ранее в Екатеринбурге закрылся легендарный паб James, который пользовался  популярностью у депутатов, звезд и известных людей города. На его месте вскоре откроется новый ресторан. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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