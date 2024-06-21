Екатеринбуржец стал жертвой новой мошеннической схемы

Житель Екатеринбурга столкнулся с новой формой мошенничества со стороны коллекторской организации по займам "Мокко". Ситуация, произошедшая еще в августе прошлого года, тянется до сих пор, рассказал URA.RU пострадавший Никита. Ему 29 лет, работает в сфере инжинеринга обеспечения качества на машиностроительном предприятии.
“В прошлом году я стал жертвой утечки персональных данных. Тогда мне пришло письмо на электронку от ООО "ПКО "М.Б.А Финансы" о наличии задолженности. Позвонил в компанию, сказали, что это коллекторская организация и что есть договор, заключенный на мое имя, с моими паспортными данными. Попросил прислать данный договор, на что получил ответ: "где занимал, там и проси". Связался с кредитной организацией — это сервис "Мокко”, — рассказал екатеринбуржец.
Таким образом через приложение “Мокко" на екатеринбуржца взяли займ и через электронную подпись оформили кредит. Теперь он должен оплатить 18 тысяч рублей. Сервис “Мокко” профилируется на интернет-продажах и может оформить рассрочку на приобретаемый товар. Мужчина на протяжении нескольких дней переписывался с компанией “Мокко” по почте. По итогу ему прислали кредитный договор, подписанный элементарной цифровой подписью — с помощью мобильного телефона.
“Узнал, что номер телефона принадлежит оператору Теле2 в Воронежской области, в которой я никогда не был. Написал заявление в полицию и получил ответ, что в данной ситуации состава преступления нет. В этот же момент коллекторская организация перестала меня беспокоить, так как ранее им сообщил, что в полиции лежит заявление. 20 июня Сбербанк сообщил об аресте счета. Оказывается, в марте произошло судебное заседание, в результате которого суд Кировского района вынес решения об изъятии суммы долга через судебных приставов. Никаких решений суда я не получал, на Госуслугах никаких задолженностей нет, на сайте ФССП дела нет. Написал заявление в суд, жду ответ”, — уточняет мужчина.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-группу УМВД по городу Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.
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