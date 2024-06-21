Роскосмос ищет свердловских рыбаков, обнаруживших под Североуральском фрагменты ракеты. Специалисты надеются с их помощью установить точное место падения, чтобы вывезти оттуда и утилизировать обломки. Об этом URA.RU рассказал Александр Двуреченский, начальник отдела «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры».
«Мы, Роскосмос, по поручению правительства Свердловской области и Пермского края должны вывозить упавшие фрагменты ракет из районов падения. Судя по видео, местные жители нашли как раз фрагменты ракет. Нам бы хотелось уточнить, где они конкретно лежат, чтобы можно было организовать их вывоз. Родина заботится об экологии, выделяет средства на то, чтобы все ступени, упавшие после запуска, были обнаружены и утилизированы. Это единственная наша грандиозная задача по экологии», — объяснил Двуреченский. Он подчеркнул, что обломки являются государственной собственностью, и присвоение их может повлечь наказание.
Два фрагмента ракеты были найдены недалеко от берега реки Улс в 90 километрах от Североуральска, в глухой тайге. Их обнаружили рыбаки и сняли на видео. Мужчины даже устроили рядом с космическими частями фотосессию. «Конец бедной жизни! Вот это стрельнуло! Приехали на рыбалку, а тут такой „улов“», — смеялись уральцы.
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