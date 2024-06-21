Роскосмос ищет свердловских рыбаков, наткнувшихся в тайге на обломки ракеты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Култаево, место попытки изнасилования мигрантами местной девушки. Пермь, вода, деревья, лес, трава, водоем, тропинка, небо, лето, тропа, речка, река, облачность, облачная погода
Роскосмос планирует вывезти и утилизировать обломки ракеты Фото:

Роскосмос ищет свердловских рыбаков, обнаруживших под Североуральском фрагменты ракеты. Специалисты надеются с их помощью установить точное место падения, чтобы вывезти оттуда и утилизировать обломки. Об этом URA.RU рассказал Александр Двуреченский, начальник отдела «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры».

«Мы, Роскосмос, по поручению правительства Свердловской области и Пермского края должны вывозить упавшие фрагменты ракет из районов падения. Судя по видео, местные жители нашли как раз фрагменты ракет. Нам бы хотелось уточнить, где они конкретно лежат, чтобы можно было организовать их вывоз. Родина заботится об экологии, выделяет средства на то, чтобы все ступени, упавшие после запуска, были обнаружены и утилизированы. Это единственная наша грандиозная задача по экологии», — объяснил Двуреченский. Он подчеркнул, что обломки являются государственной собственностью, и присвоение их может повлечь наказание.

Два фрагмента ракеты были найдены недалеко от берега реки Улс в 90 километрах от Североуральска, в глухой тайге. Их обнаружили рыбаки и сняли на видео. Мужчины даже устроили рядом с космическими частями фотосессию. «Конец бедной жизни! Вот это стрельнуло! Приехали на рыбалку, а тут такой „улов“», — смеялись уральцы.

Один обломок лежит почти в реке
Один обломок лежит почти в реке
Фото:
Второй упал в тайгу
Второй упал в тайгу
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роскосмос ищет свердловских рыбаков, обнаруживших под Североуральском фрагменты ракеты. Специалисты надеются с их помощью установить точное место падения, чтобы вывезти оттуда и утилизировать обломки. Об этом URA.RU рассказал Александр Двуреченский, начальник отдела «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». «Мы, Роскосмос, по поручению правительства Свердловской области и Пермского края должны вывозить упавшие фрагменты ракет из районов падения. Судя по видео, местные жители нашли как раз фрагменты ракет. Нам бы хотелось уточнить, где они конкретно лежат, чтобы можно было организовать их вывоз. Родина заботится об экологии, выделяет средства на то, чтобы все ступени, упавшие после запуска, были обнаружены и утилизированы. Это единственная наша грандиозная задача по экологии», — объяснил Двуреченский. Он подчеркнул, что обломки являются государственной собственностью, и присвоение их может повлечь наказание. Два фрагмента ракеты были найдены недалеко от берега реки Улс в 90 километрах от Североуральска, в глухой тайге. Их обнаружили рыбаки и сняли на видео. Мужчины даже устроили рядом с космическими частями фотосессию. «Конец бедной жизни! Вот это стрельнуло! Приехали на рыбалку, а тут такой „улов“», — смеялись уральцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...