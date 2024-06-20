20 июня 2024

Хирург из ХМАО раскрыла риски возникновения болезни, приводящей к раку груди

Хирург из ХМАО: женщины, которые несчастны в браке, рискуют заболеть раком груди
© Служба новостей «URA.RU»
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Риск возникновения мастопатии возрастает у женщин, которые несчастны в браке
Риск возникновения мастопатии возрастает у женщин, которые несчастны в браке Фото:

Заболевание молочных желез, приводящее к раку груди, больше всего угрожает женщинам, которые несчастны в браке или долго откладывают беременность. Об этом в прямом эфире группы «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» рассказала врач-хирург Няганской окружной больницы Наталья Догадина.

«Мастопатия-самое распространенное заболевание молочной железы, которое повышает риск развития рака молочной железы. Причина заболевания — дисбаланс гормонов в организме. Грудь женщины создана для кормления, поэтому если у женщины нет беременности, или она очень долго затягивает деторождения, возникает риск развития мастопатии и рака молочной железы», — сообщила Догадина в эфире.

По ее словам, отказ от грудного вскармливание или вскармливание до трех месяцев — также провоцирует мастопатию. Среди факторов риска неоднократное прерывание беременности, неконтролируемый прием гормональных контрацептивов, заболевания женских половых органов и нарушение менструального цикла, ранний климакс, травмы молочной железы, а также заболевания печени.

«У женщин, которые находятся в долгих счастливых отношениях с нормальной интимной жизнью очень редко болит грудь. Когда женщина счастлива — она болеет редко», — подытожила врач Няганской больницы.

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Заболевание молочных желез, приводящее к раку груди, больше всего угрожает женщинам, которые несчастны в браке или долго откладывают беременность. Об этом в прямом эфире группы «Послушайте, доктор ХМАО-Югра» рассказала врач-хирург Няганской окружной больницы Наталья Догадина. «Мастопатия-самое распространенное заболевание молочной железы, которое повышает риск развития рака молочной железы. Причина заболевания — дисбаланс гормонов в организме. Грудь женщины создана для кормления, поэтому если у женщины нет беременности, или она очень долго затягивает деторождения, возникает риск развития мастопатии и рака молочной железы», — сообщила Догадина в эфире. По ее словам, отказ от грудного вскармливание или вскармливание до трех месяцев — также провоцирует мастопатию. Среди факторов риска неоднократное прерывание беременности, неконтролируемый прием гормональных контрацептивов, заболевания женских половых органов и нарушение менструального цикла, ранний климакс, травмы молочной железы, а также заболевания печени. «У женщин, которые находятся в долгих счастливых отношениях с нормальной интимной жизнью очень редко болит грудь. Когда женщина счастлива — она болеет редко», — подытожила врач Няганской больницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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