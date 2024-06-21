Отдыхавшего в Дубае россиянина заподозрили в шпионаже

В Дубае на российского туриста Родиона Кулика завели уголовное дело по обвинению в шпионаже. Причиной тому стал найденный в его сумке квадрокоптер для видеосъемки, рассказал сам турист.
«Обвинение в том, что я запускал дрон, точнее даже мы (Кулик и его друг Кирилл Колосов — прим. URA.RU), на нас двоих завели дело», — рассказал Кулик, его слова передает telegram-канал Mash. При этом россияне отметили, что снять они ничего не успели, а дело на них заведено незаконно. «Охранники и полиция видели, что был адский ливень, а дрон был у меня в сумке», — объяснил Кулик.
По информации telegram-канала, Кулик вместе с Колосовым занимались в Эмиратах видеосъемкой. Ночью выбрались на крышу отеля и решили снять виды города. По пути назад их встретил охранник и вызвал полицию. Россиян обыскали, три дня продержали в камере, после чего выпустили, но с подпиской о невыезде. «Наше дело даже до суда не дошло, то есть настолько тут все медленно. <...> Вообще правды не добиться», — поделился Кулик.
Покинуть страну туристы сейчас не могут из-за подписки о невыезде, при этом срок их виз подходит к концу. За нелегальное пребывание в стране по истечении срока документов им грозит штраф.
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