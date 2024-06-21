Отдыхавшего в Дубае россиянина заподозрили в шпионаже

Mash: в Дубае на россиянина Кулика завели уголовное дело из-за найденного дрона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне утверждают, что не запускали дрон
Россияне утверждают, что не запускали дрон Фото:

В Дубае на российского туриста Родиона Кулика завели уголовное дело по обвинению в шпионаже. Причиной тому стал найденный в его сумке квадрокоптер для видеосъемки, рассказал сам турист.

«Обвинение в том, что я запускал дрон, точнее даже мы (Кулик и его друг Кирилл Колосов — прим. URA.RU), на нас двоих завели дело», — рассказал Кулик, его слова передает telegram-канал Mash. При этом россияне отметили, что снять они ничего не успели, а дело на них заведено незаконно. «Охранники и полиция видели, что был адский ливень, а дрон был у меня в сумке», — объяснил Кулик. 

По информации telegram-канала, Кулик вместе с Колосовым занимались в Эмиратах видеосъемкой. Ночью выбрались на крышу отеля и решили снять виды города. По пути назад их встретил охранник и вызвал полицию. Россиян обыскали, три дня продержали в камере, после чего выпустили, но с подпиской о невыезде. «Наше дело даже до суда не дошло, то есть настолько тут все медленно. <...> Вообще правды не добиться», — поделился Кулик.

Покинуть страну туристы сейчас не могут из-за подписки о невыезде, при этом срок их виз подходит к концу. За нелегальное пребывание в стране по истечении срока документов им грозит штраф.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дубае на российского туриста Родиона Кулика завели уголовное дело по обвинению в шпионаже. Причиной тому стал найденный в его сумке квадрокоптер для видеосъемки, рассказал сам турист. «Обвинение в том, что я запускал дрон, точнее даже мы (Кулик и его друг Кирилл Колосов — прим. URA.RU), на нас двоих завели дело», — рассказал Кулик, его слова передает telegram-канал Mash. При этом россияне отметили, что снять они ничего не успели, а дело на них заведено незаконно. «Охранники и полиция видели, что был адский ливень, а дрон был у меня в сумке», — объяснил Кулик.  По информации telegram-канала, Кулик вместе с Колосовым занимались в Эмиратах видеосъемкой. Ночью выбрались на крышу отеля и решили снять виды города. По пути назад их встретил охранник и вызвал полицию. Россиян обыскали, три дня продержали в камере, после чего выпустили, но с подпиской о невыезде. «Наше дело даже до суда не дошло, то есть настолько тут все медленно. <...> Вообще правды не добиться», — поделился Кулик. Покинуть страну туристы сейчас не могут из-за подписки о невыезде, при этом срок их виз подходит к концу. За нелегальное пребывание в стране по истечении срока документов им грозит штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...