Мэрия Челябинска наказала бизнесменов, сорвавших проектирование новых остановок

Комитет дорожного хозяйства мэрии Челябинска добился в УФАС наказания для подрядчиков за срыв работ по проектированию новых остановочных комплексов. Как следует из материалов регулятора, сумма двух контрактов составила 5,11 млн рублей. В двух решениях фигурирует 24 объекта.
«Включить сведения, представленные Комитетом дорожного хозяйства Челябинска, о предпринимателе в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке», — отмечено в решении комиссии УФАС.
Контракт был заключен в декабре 2023 года. Исполнитель в ходе торгов снизил цену, взявшись до 1 марта сделать работу на 13,18% дешевле первоначальной стоимости. В рамках подряда предприниматель обязался спроектировать остановки, стоящие на разных маршрутах. Среди них есть направления по улице Артиллерийской мимо юридического института на юг, по улицам Университетская набережная, Чичерина и 40-летия Победы и другие.
Заказчик в марте несколько раз пытался активизировать работу подрядчика, однако материалов не получил. Исполнитель представил лишь схемы устройства остановок, но самих проектов не сделал. УФАС сделал вывод об одностороннем отказе от контракта.
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