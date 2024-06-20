Аналитики назвали причину резкого роста цен на картошку в ХМАО

Повышение стоимости картофеля в Ханты-Мансийском автономном округе связано с сокращением импортных поставок. Цены на овощи в конце весны оказались выше прошлогодних расценок, сообщили аналитики Центробанка.
«В мае из-за сокращения импортных поставок снизилось предложение картофеля. Наряду с выросшими логистическими издержками это привело к удорожанию картофеля по сравнению с прошлым годом (в апреле картофель был дешевле, чем годом ранее)», — говорится на сайте ЦБ.
Цены на продовольственные товары в общем в мае оказались выше на 8,31%, чем годом ранее. Среди прочего ускорился годовой рост цен на колбасу, свинину, фарш и молоко. «Сливки и сливочное мороженое стали дороже, чем годом ранее (в апреле были дешевле)», — уточняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко выросли цены на картофель. За месяц килограмм овощей подорожал более чем на 60%.
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