20 июня 2024

Аналитики назвали причину резкого роста цен на картошку в ХМАО

ЦБ: цены на картофель в ХМАО стали выше, чем год назад
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на картофель в конце весны оказались выше прошлогодних расценок
Цены на картофель в конце весны оказались выше прошлогодних расценок Фото:

Повышение стоимости картофеля в Ханты-Мансийском автономном округе связано с сокращением импортных поставок. Цены на овощи в конце весны оказались выше прошлогодних расценок, сообщили аналитики Центробанка.

«В мае из-за сокращения импортных поставок снизилось предложение картофеля. Наряду с выросшими логистическими издержками это привело к удорожанию картофеля по сравнению с прошлым годом (в апреле картофель был дешевле, чем годом ранее)», — говорится на сайте ЦБ.

Цены на продовольственные товары в общем в мае оказались выше на 8,31%, чем годом ранее. Среди прочего ускорился годовой рост цен на колбасу, свинину, фарш и молоко. «Сливки и сливочное мороженое стали дороже, чем годом ранее (в апреле были дешевле)», — уточняют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко выросли цены на картофель. За месяц килограмм овощей подорожал более чем на 60%.

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Повышение стоимости картофеля в Ханты-Мансийском автономном округе связано с сокращением импортных поставок. Цены на овощи в конце весны оказались выше прошлогодних расценок, сообщили аналитики Центробанка. «В мае из-за сокращения импортных поставок снизилось предложение картофеля. Наряду с выросшими логистическими издержками это привело к удорожанию картофеля по сравнению с прошлым годом (в апреле картофель был дешевле, чем годом ранее)», — говорится на сайте ЦБ. Цены на продовольственные товары в общем в мае оказались выше на 8,31%, чем годом ранее. Среди прочего ускорился годовой рост цен на колбасу, свинину, фарш и молоко. «Сливки и сливочное мороженое стали дороже, чем годом ранее (в апреле были дешевле)», — уточняют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО резко выросли цены на картофель. За месяц килограмм овощей подорожал более чем на 60%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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