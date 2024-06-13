13 июня 2024

В ХМАО взлетели цены на картошку

Росстат: стоимость картофеля в ХМАО за месяц выросла более чем на 60%
© Служба новостей «URA.RU»
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Картофель подорожал более чем на 60%
Картофель подорожал более чем на 60% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на картофель. За месяц килограмм продукции подорожал более чем на 60%, сообщили URA.RU аналитики Росстата.

«Стоимость килограмма картофеля в среднем по ХМАО, по данным на начало июня, составляет 67,51 рублей. В начале мая цена была на уровне 40,63 рублей. За месяц удорожание составило около 66%», — следует из статистики ведомства.

Самую дорогую картошку среди крупнейших югорских городов продают в Нижневартовске. За килограмм здесь просят больше 82 рублей. В Сургуте и Ханты-Мансийске средняя стоимость картофеля находится примерно на одинаковом уровне — около 60 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочили цены на овощи и сыр. Также тогда выросли цены на хлеб, молоко, конфеты, рыбу и морепродукты.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выросли цены на картофель. За месяц килограмм продукции подорожал более чем на 60%, сообщили URA.RU аналитики Росстата. «Стоимость килограмма картофеля в среднем по ХМАО, по данным на начало июня, составляет 67,51 рублей. В начале мая цена была на уровне 40,63 рублей. За месяц удорожание составило около 66%», — следует из статистики ведомства. Самую дорогую картошку среди крупнейших югорских городов продают в Нижневартовске. За килограмм здесь просят больше 82 рублей. В Сургуте и Ханты-Мансийске средняя стоимость картофеля находится примерно на одинаковом уровне — около 60 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочили цены на овощи и сыр. Также тогда выросли цены на хлеб, молоко, конфеты, рыбу и морепродукты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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