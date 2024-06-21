В выходные в Челябинске отменят трамвай № 9

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Трамвай отменят из-за врезки стрелочных переводов
Трамвай отменят из-за врезки стрелочных переводов Фото:

В Челябинске в районе ЧМК на выходных, с утра 22 до утра 24 июня, отменят движение трамвая № 9. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 9 часов утра 22 июня до 8 часов утра 24 июня закрывается движение трамваев на участке Коксохим — ЦХП. Будет производиться врезка стрелочных переводов в кольце ЧМК», — уточнили в пресс-службе.

В качестве альтернативы трамваю в мэрии предложили пользоваться автобусами по регулируемому тарифу № 41, 42, 300. Также можно воспользоваться автобусом по нерегулируемому тарифу № 25, который будет работать на участке ЧМК — ЦХП.

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В Челябинске в районе ЧМК на выходных, с утра 22 до утра 24 июня, отменят движение трамвая № 9. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С 9 часов утра 22 июня до 8 часов утра 24 июня закрывается движение трамваев на участке Коксохим — ЦХП. Будет производиться врезка стрелочных переводов в кольце ЧМК», — уточнили в пресс-службе. В качестве альтернативы трамваю в мэрии предложили пользоваться автобусами по регулируемому тарифу № 41, 42, 300. Также можно воспользоваться автобусом по нерегулируемому тарифу № 25, который будет работать на участке ЧМК — ЦХП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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