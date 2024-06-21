В выходные в Челябинске отменят трамвай № 9

В Челябинске в районе ЧМК на выходных, с утра 22 до утра 24 июня, отменят движение трамвая № 9. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 9 часов утра 22 июня до 8 часов утра 24 июня закрывается движение трамваев на участке Коксохим — ЦХП. Будет производиться врезка стрелочных переводов в кольце ЧМК», — уточнили в пресс-службе.
В качестве альтернативы трамваю в мэрии предложили пользоваться автобусами по регулируемому тарифу № 41, 42, 300. Также можно воспользоваться автобусом по нерегулируемому тарифу № 25, который будет работать на участке ЧМК — ЦХП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!